Markar Eseyan Vefatının 40. Gününde Dualarla Anıldı

Akparti MKYK üyesi, İstanbul Milletvekili Markar Eseyan vefatının 40. günü sebebi ile Şişli Ermeni Mezarlığında düzenlenen törende Hokehankist (Ayin-i Ruhani) duaları ile anıldı.

Törene ablası Nergis Erdik, kızkardeşi Sima Eseyan, Türkiye Ermenileri Patriği Kadasetli Sahak II ve sevenleri katıldı. Törene riyaset eden, Türkiye Ermenileri Patrikliği Ruhani Kurul Başkanı Başrahip Tatul Anuşyan’ın söylediği Rabbin duası ile ayin başladı, dualara Kıdemli Peder Kevork Çınaryan, Peder Şirvan Mürzyan, Peder Nerses Ayvazyan, Kıdemli Okuyucu Misak Çamyapan iştirak ettiler.

Patrik Sahak II vaazında şu sözlere yer verdi: “40 gün çok çabuk geçti, hayatın kendisi çabuk geçiyor. Rabbin sözü bize bunu çok güzel hatırlatıyor. İnsanoğlu kır çiçekleri gibidir, ot kurur, çiçek solar ama Rab’bin sözü sonsuza dek yaşar. Ölüm hayatın bir gerçeği ise, nasıl hazırlanmalıyız. İyi insanların 3 gömülüşü olur, birincisi topraktır, topraktan alındın ve toprağa döneceksin sözü gerçekleşir. İkincisi yaşamı boyu biriktirdikleri ile sevenlerinin kalbine gömülür. Bu iki gömülüş imanlı insana yetmez, insan yaşarken Rab’binin kalbinde yer edinmeli ve asıl üçüncü gömülüşü orada olmalı. Efendimiz İsa Mesih dedi ‘her kim beni insanlar önünde ilan ederse, Ben de onun ismini göklerdeki babamın ve meleklerin önünde ilan ederim. Bana geleni asla geri çevirmem, Ben neredeysem bana hizmet eden de orada olacak.’ Markar da Kutsal Kitap’ı baş ucu kitabı edindi, Rabbin sözlerine saygı gösterdi. Ermeniliğinden ve Hristiyanlığından utanmadı, tanıklığını sundu. Öyle ki bu üç gömülüşü de gerçekleştirdi. Evrenin en büyük mucizesi gerçekleşecek ve ölmüş ruhlarımız yeni bedenlerle dirilecekler. Diriliş mucizesi bize imkansız gibi görünse de, her şeyi yoktan var eden Tanrı için kolaydır ve bize verilmiş bir sözdür. Mucize görmek istediğimizde gökyüzüne değil toprağa bakmalıyız, Tanrı asıl mucizeleri toprakta gerçekleştirir, özellikle yaşam ve ölüm mucizelerini. Her bahar der ki ‘diriliş gücü benimdir, siz bana iman edin‘.”

Vaazın ardından söylenen Rabbin duası ile tören son buldu. Patrik Hazretleri, Eseyan’ın ablasına ve kardeşine özel taziyelerini sunarak ayrıldı.

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