Kim Kardashian, “Artsakh için Tatil Sırt Çantaları” girişiminden bahsetti – Ermenistan Kamu Radyosu

Kim Kardashian, “Artsakh için Tatil Sırt Çantaları” girişiminden bahsetti

Ermeni-Amerikan televizyon yıldızı Kim Kardaşyan, Facebook sayfasında Los Angeles’daki California Üniversitesi ve Berkeley’in California Üniversitesi ile birlikte çalışan Hidden Road Initiative Sivil toplum kuruluşu, “Artsakh için Gizli Yol Girişimi” girişimi hakkında konuştu, ki bu Artsakh’daki savaş nedeniyle yerlerinden edilen çocuklara bayram neşesi getirmeyi amaçlamaktadır.

“Sırt çantasına oyuncaklar, okul ve sanat malzemeleri, kişisel bakım malzemeleri, giysiler ve aksesuarlar, kişisel not vb. Koyun ve Artsakh’daki savaş nedeniyle yerinden edilmiş bir çocuğa verin. Sırt çantaları Project Hope merkezlerinin öğrencileri tarafından dağıtılacak,” diye yazdı Kardaşyan.

Ermenistan Kamu Radyosu