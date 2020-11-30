Fransa’da Danıştay, kiliselere yönelik Covid-19 kısıtlamalarının gözden geçirilmesini istedi

Fransa’da Danıştay, hükümetin Covid-19 ile mücadele kapsamında kiliselere ibadet için gelenlerin 30 kişiyle sınırlandırılmasını öngören genelgesini gözden geçirmesini istedi.

Danıştay tarafından yapılan yazılı açıklamada, hükümetin Covid-19 yayılma riskine karşı aldığı önlemleri içeren genelgenin “orantılı” olmadığı görüşü dile getirildi ve hükümetten üç gün içinde bu genelgeyi yenilemesini istedi.

Ülkedeki vaka sayılarının düşmesi üzerine Covid-19 önlemlerini gevşetme kararı alan hükümet, cumartesi gününden itibaren mağazaların belirli koşullara uyularak (8 metrekareye bir müşteri geçmeyecek halde) faaliyete geçmesine izin verirken, ibadet yerlerinin 30 kişiyle sınırlı olmak üzere yeniden açılabileceğini açıklamıştı.

Euronews