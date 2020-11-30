Ermenistan’ın saldırılarında 98 Azerbaycanlı sivil hayatını kaybetti

***HyeTert, bu kaynağın ve/veya içeriğin yanlış ve/veya yanıltıcı bilgiler içerdiği/yaydığı kanısındadır. Metni paylaşmadan önce bu uyarıları göz önüne alarak, içeriği ve/veya kaynağı güvenilir kaynaklardan kontrol ediniz.***

Azerbaycan Başsavcılığı, Karabağ Savaşı boyunca Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alan saldırılarında 98 kişinin hayatını kaybettiğini, 414 kişinin de yaralandığını açıkladı.

Azerbaycan Başsavcılığı, Ermenistan ordusunun sivilleri hedef alması sonucunda 27 Eylül’den bu yana 98 kişinin yaşamını yitirdiğini, 414 kişinin ise yaralandığını açıkladı.

Açıklamada, yaşamını yitiren sivillerden 5’inin, yararlılardan ise 4’ünün mayına bastığı kaydedildi.

Başsavcılık, güvenliği nedeniyle vatandaşlara mayın ve diğer patlayıcılardan arındırma işlemi tamamlanıncaya kadar Ermenistan işgalinden kurtarılan bölgeleri ziyaret etmemeleri çağrısında bulundu.

https://www.yenisafak.com/dunya/ermenistanin-saldirilarinda-98-azerbaycanli-sivil-hayatini-kaybetti-3587376