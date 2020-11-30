Ermenistan Cumhurbaşkanı’ndan erken seçim çağrısı

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan, Paşinyan hükümetinin istifa etmesi ve geçici teknokrat bir hükümet ile en geç bir yıl içinde ülkede yeni seçimlere gidilmesi gerektiğini söyledi.

Sarkisyan, Rusya’da bulunan Ermeni toplumu temsilcileri ile yaptığı toplantıda, açıklamalarda bulundu.

Sarkisyan, “Böylesine büyük bir trajedinin meydana geldiği herhangi bir ülkede çözüm vardır. Buna yol açan hükümet gitmek zorundadır.” ifadelerini kullandı.

Ermenistan Cumhurbaşkanı, ülkedeki durumun seçimlerin yapıldığı iki yıl önceki durumdan çok daha farklı olduğuna dikkat çekerek, geçici ulusal birlik hükümeti kurulması ve erken seçim önerisinde bulundu. Bütün partilerin üzerinde uzlaşacağı teknokrat bir hükümet kurulmasını teklif eden Sarkisyan, bu hükümetin 6 ay ya da 1 yıl çalışarak ülkeyi erken seçime götürebileceğini belirtti.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/30/Ermenistan-Sarkisyan-Paşinyan-Karabağ/198782