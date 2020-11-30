Azınlık temsilcileri Dolmabahçe´deydi

Adalet Bakanı Abdulhamit Gül ve Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, azınlık cemaatlerinin ruhani liderleri ve vakıf temsilcileriyle bir araya geldi.

Cumhurbaşkanlığı Dolmabahçe Ofisi’ndeki toplantıya, Fener Rum Patriği Bartholomeos, Türkiye Yahudileri Hahambaşısı Rav İsak Haleva, Türkiye Ermenileri 85. Patriği Sahak Maşalyan, İstanbul-Ankara Süryani Kadim Kilisesi Metropoliti ‘Mor Filüksinos’ Yusuf Çetin’in de aralarında bulunduğu azınlık cemaatleri ruhani liderleri ve vakıf temsilcileri katıldı.

Gül ve Kalın, yaklaşık 3 saat süren toplantının ardından gazetecilere açıklama yaptı. Adalet Bakanı Gül, azınlık cemaati temsilcileriyle önemli, verimli ve başarılı bir istişare toplantısı yapıldığını dile getirerek, 18 yıldır AK Parti hükümetleri döneminde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde önemli adımlar atıldığının ifade edildiğini aktardı. “Bugün yine mülkiyet hakkına yönelik, eğitim hakkına yönelik, örgütlenme hakkına yönelik ne gibi ilave uygulama ya da mevzuatta öneriler var, beklentiler var, bunları da hep beraber değerlendirdiğimiz güzel, verimli bir toplantı oldu” diye konuştu. Gül, şu sözleri kaydetti:

“Dün olduğu gibi bugün ve yarın da bunları artırıcı tüm adımları atacağız. 83 milyon Türkiye’de eşit vatandaştır, birinci sınıf vatandaştır. İnancından, düşüncesinden, kimliğinden, etnik aidiyetinden dolayı bir ferdin bile kendisini öteki düşünmeyeceği, hissetmeyeceği bir ortam için bu konuda daha atılacak ne adım varsa bunu da dün olduğu gibi bugün de yarın da atmaya, bu reform çizgisiyle kararlılıkla devam edeceğiz. Her meseleyi konuşuruz, tüm sorunları çözeriz, ülkemizin meselelerini çözerek yolumuza devam ederiz, aslolan 83 milyonun hukukunu korumaktır. Bu çerçevede yine nefret suçlarına yönelik daha atılacak hangi adımlar var bunları da somut şekilde Cumhurbaşkanlığı Sözcümüz İbrahim Kalın’la birlikte çok yapıcı ve çok samimi bir ortamda değerlendirdik. Önümüzdeki dönemde ilgili kurumlarla atılacak adımları atacağız. Türkiye Cumhuriyeti Devleti büyük bir devlettir, azınlığıyla ve hangi inanca mensup olursa olsun tüm vatandaşlarıyla, huzuruyla birlik beraberliğiyle güçlü olmaya devam edecektir. Bu özgüvenle, bu kararlılıkla tüm adımlarımızı atmaya devam edeceğiz.”

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın ise toplantıyla ilgili açıklamasında, ‘‘Bu toplantılar daha önce de pek çok defa yapıldı. Daha önce devlette hiçbir şekilde muhatap bulamayan azınlık cemaati mensuplarımız artık devletin en üst makamlarında kabul ediliyorlar, muhatap alınıyorlar. 2008 yılında çıkan Vakıflar Yasası ile de biliyorsunuz tarihi, devrim niteliğinde bir değişiklik gerçekleşmiş ve vakıflarımıza ait mülkler kendilerine iade edilmişti, bu sürecin önü açılmıştı. Bu konuları ve geçtiğimiz 18 yıl içinde atılan adımları değerlendirdik. Bugün ve bundan sonra yapılacaklarla ilgili de önümüze çıkan yeni sorunlar, sınamalar, meydan okumalar nelerdir, bunları birlikte değerlendirme imkânımız oldu” ifadelerini kullandı.

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