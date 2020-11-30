Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin kaderiyle şahsen Vladimir Putin ilgilenecek

Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan’da bulunan Ermeni esirlerin iade konusuyla ilgilenecek. Rusya Ermenileri Birliği Başkanı Ara Abrahamyan, bu hedefle mektupla Putin’e başvurduklarını duyurdu.

Abrahamyan, “Biz, bu konuyla ilgilenmeliyiz. Devlet Başkanı’nın, uluslararası konulardan sorumlu yardımcısı Yuri Uşakov ile bir görüşme yapıldı. Gündemimizdeki ilk konu budur. Devlet Başkanına bir mektup ilettik ve cevap aldık. Bugün Rusya Federasyonu Devlet Başkanı kendisi şahsen ilgileniyor” ifadelerini kullandı.

Bu konu ile ilgili gelişmeleri takip edeceklerini söyleyen Ara Abrahamyan, mektupta, ortak açıklama kapsamında esirlerle ilgili maddenin Azerbaycan tarafından nasıl yerine getirilmesinden endişe duyduklarını ifade ettiklerini de sözlerine ekledi.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/30/Azerbaycan-Ermeni-esir-Rusya-Putin/198776