AİHM, Azerbaycan’da 13 Ermeni tutsağı korumak için acil önlemler alacak

Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi, Artsakh savaşı sırasında Azerbaycan’da ortaya çıkan 13 Ermeni savaş esirini korumak için acil önlemler alacaktır. Bu bilgiyi, Ermenistan Cumhuriyeti eski Adalet Bakanı, insan hakları aktivisti Artak Zeynalyan tarafından AİHM’nin başvurularını tatmin ettiğini belirterek verdi.

“Avrupa Mahkemesi, Azerbaycan hükümetinden tutuklulukları, yerleri, gözaltı koşulları ve tıbbi bakım hakkında belgelenmiş bilgi talep etti. Açıklamada, “Mahkeme gerekli bilgileri sağlamak için sırasıyla 30 Kasım ve 4 Aralık 2020 tarihlerini belirledi” denildi.

Esirler:

Vahe Arakelyan,

Hayk Arevşatyan,

Melkon Hovhannisyan,

Artak Stepanyan,

Nairi Ğukasyan,

Erik Khaçatryan,

Robert Vardanyan,

Narek Sirunyan,

Karen Manukyan,

Arayik Galstyan.

Tutuklanan siviller:

Jonik Tevosyan,

Eduard Şahgeldyan,

Arega Şahgeldyan.

https://tr.armradio.am/2020/11/30/aihm-azerbaycanda-13-ermeni-tutsagi-korumak-icin-acil-onlemler-alacak/