60’ı aşkın Rus askeri doktor Karabağ’a gitti

Rusya Savunma Bakanlığı’nın açıklamasına göre, Doğu Askeri Birimi’nden 60’tan fazla doktor, bölge halkına yardım etmek için Artsakh’ın (Dağlık Karabağ) başkenti Stepanakert’e geldi.
Bu grup, askeri cerrah, anestezi uzmanı, iç hastalıkları doktoru ve epidemiyoloji uzmanlarından oluşuyor.
Doktorlar, İl-76 uçaklarıyla Artsakh’a götürüldü.
Rusya Savunma Bakanlığı Rus askeri uzmanların bölge halkına yardım etmek için Uzak Doğu Bölgesi’nden Dağlık Karabağ’a yola çıktığı açıklaması yapmıştı.
Rusya Acil Durumlar Bakanlığı’nın tadilatına yardım ettiği okul eğitime hazırlanıyor
https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/30/Rus-Karabağ-Artsakh/198766
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