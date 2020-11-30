100 yıl önce Türkiye Ermenistan’ı silmek istiyordu – Ermenistan Kamu Radyosu

Karen Khachatryan’a göre, tam yüz yıl önce Ermeniler, Kemalist Türkiye’nin başlattığı savaşı kaybettik, sonuçları Ermenistan halkı için çok ağır oldu ve Ermenistan Sovyetleşmeseydi çok daha da kötü olacak çok bir dönemde yaşıyorlardı.

Tarihçi, “Tabii ki, dışarıdan zorla da yapıldı, ancak Birinci Ermenistan Cumhuriyeti yetkililerinin onuruna, bir sovyetleşme anlaşması imzalamaya gittiler ve Sovyet Rusya ile askeri-siyasi ittifakı güvence altına alan yeni güçlere barış içinde iktidarı devrediyorlardı” dedi.

Khachatryan’a göre asırlık bir geçmişi olan Ermeni-Rus ittifakı yeniden kuruldu. Ona göre 100 yıl önce Kemalist Türkiye, Ermenistan’ı yok etmek ve Azerbaycan ile toprak bağlantısı kurmak istiyordu ve Bolşevik Rusya, Türkiye ve Sovyet Azerbaycan ile işbirliği yapmasına rağmen, Ermenistan’ın yıkılmasına ve iki Türk dili konuşan ülkenin birleşmesine izin vermedi.

“Sovyet Ermenistanı, geniş bir devlet içinde bir devletti, idari-siyasi bir toprağa, otoritelere sahipti ve o dönemde ekonomi, bilim, eğitim, kültür alanlarında büyük başarılar elde etti. Tarihçi, “Elbette Sovyet Ermenistan liderleri, parti üyelerinin yanı sıra ulusal figürler olan, özellikle Ermeni SSCB’nin sağlam temellerini atan ve DKÖO’nun oluşumuna büyük katkı sağlayan Alexander Miasnikyan ve gibi insanlar büyük rol oynadı” dedi.

Ermenistan Kamu Radyosu