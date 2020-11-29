Ermeni ordusundan bir alçaklık daha! Binlercesini geride bırakmışlar

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Ermeni ordusunun, Azerbaycan’ın kendilerine verdiği süreyi mayın döşeyerek kullandığı ortaya çıktı.

Azerbaycan girdiği çatışmaları kaybetmesi üzerine imzalanan ateşkes anlaşması ile Dağlık Karabağ bölgesinden çekilme kararı alan Ermenistan, alçak yöntemlere başvurmaya devam ediyor.

VERİLEN EK SÜREYİ MAYIN DÖŞEYEREK KULLANDILAR

Yapılan anlaşma gereği Ermenistan silahlı kuvvetleri, Azerbaycan’ın kendilerine çekilmek için verdiği ek süreyi el yapımı tuzaklar ve mayın döşeyerek kullandığı ortaya çıktı.



https://www.milligazete.com.tr/haber/5764925/ermeni-ordusundan-bir-alcaklik-daha-binlercesini-geride-birakmislar