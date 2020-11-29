1845’te Karaman’daki Gayrimüslim Nüfus- 1



Mükremin Kızılca

1845 Karaman Merkez Gayrimüslim – Zimmiyan Defterini Açıyoruz!…

Karaman’ın 14 Mahallesindeki Gayrimüslim Ailelerin Erkek fertleri

Karaman’daki Dört Handa Yaşayanlar ve Gayrimüslim Tüccar

Şakir Beyin 1845 senesinde İstanbul’a bildirdiği Karaman Nüfus ve salgın Raporu

Askeri Kaymakam Şakir Beyin Padişaha Arzuhali

Osmanlı Devlet-i Aliyesi bir imparatorluk olarak her milletten insanı yerinde ipka eden bir yapıya sahipti.

Özellikle Tanzimat’tan sonra kent idarelerinde batı tarzı bürokrasinin yerleşmesi için çok sayıda gayrimüslim memur görevliydi.

Hemen hemen bütün büyük şehirlerde Rum, Ermeni mahalleleri yer alıyor, kimi şehirlerde bu ikisi, Zimmiyan – Hristiyan Mahallesi şeklinde kayda geçiyordu.

Ehli Kitap ve Zimmi diye Müslüman olmayan Hristiyanlara ve Yahudilere denmekteydi. Osmanlı egemenliği altındaki Ermeni, Rum ve Yahudilere Üç Millet denirdi. Bu üç millet, devlete cizye ve haraç vergisi vermekle mükellefti.

Zimmilerin genellikle etnik kökeni Rum ve Ermenilerden oluşuyordu. Bir de Konya, Karaman, Nevşehir gibi eski Karamanoğulları yurtlarında Türk asıllı Rumca yazan Ortodoks Hristiyanlar vardı.

1845 yılında Karaman merkezindeki 14 mahalleye dağılan 105 hanede yaşayan gayrimüslim 273 kişi ve hanlarda konaklayan gayrimüslim 86 kişi olup toplam gayrimüslim sayısı 359’dur.

Tamamı erkek olan bu 359 kişiyi isim isim ve mahalle mahalle çeviriyorum. İnşallah parça parça burada yayınlanacaktır.

Bu yazı serisinin bugünkü bölümünde hangi mahallede kaç hane – kaç kişi ve hangi handa kaç kişi olduklarını gösteren rakamları paylaşıyoruz.

Askeri Kaymakam Şakir Beyin Padişaha Arzuhali

Bu defa yapılması yüce padişahımızın iradesiyle olan nüfus yazımına ve sayımına memur Asakir-i Nizamiye-i Şahane kaymakamlarından aciz Şakir Bey kulları kazamız olan Larende – Karaman’a bizzat gelip kazamız medresesi, meclis üyeleri ve Koca Muhbirimiz hep birlikte çalıştık.

Netice olarak Karaman merkezinde bulunan bütün gayrimüslim hanelerdeki erkek nüfusu tek tek görerek kayıt altına aldık, görmediğimiz kimse kalmamıştır.

Bu sayım ve kayıt sonucunda: 95 hanede 273 gayrimüslim erkek ikamet etmekte olduğunu ve 80 ölüm vuku bulduğunu buraya şerh edip mühürleyerek koyduk. 1845

İmzalar ve mühürler:

1- Muhbir-i evvel Millet-i Zimmiyan der kaza-i Larende sene

2- Muhbir-i evvel Millet-i Zimmiyan der kaza-i Larende sene

Karaman’da 1845 ‘te Yaşayan Gayrimüslim Aileler

1- Külhan Mahallesi

12 hanede 32 kişi

2- Ahi Osman Mahallesi

10 hanede 36 kişi

3- Fenari Mahallesi

3 hanede 8 kişi

4- Seki Çeşme Mahallesi

2 hanede 3 kişi

5- Abbas Mahallesi

7 hanede 20 kişi

6- Mansur Dede Mahallesi

2 hanede 4 kişi

7- Şah Ruh Mahallesi (Ali Şahane?)

7 hanede 16 kişi

8- Hatip Mahallesi

9 hanede 24 kişi

9- Say Mahallesi (Saylar?)

15 hanede 39 kişi

10- Gazi Dükkân Mahallesi

7 hanede 26 kişi

11- Koçak Dede Mahallesi

18 hanede 46 kişi

12- Ömer Hoca Mahallesi

Bir hanede 3 kişi

13- Şeyhli Mahallesi (Şeyh Edebali?)

6 hanede 14 kişi

14- Köhne Bedesten Mahallesi

2 hanede 3 kişi

Toplam 105 hanede 273 erkek nüfus, A 10 TA 61 NA 92

105 hanede 273 kişi hayatta, 80 kişi ölmüş. Hanlarda konaklayan gayrimüslim sayısı da 86 olup toplam gayrimüslim sayısı 359’dur.

Karaman Merkezde Yer Alan Hanlarda Bulunan Yabancı Gayri Müslimler

1- Yeni Han

34 kişi

2- Kara Külah Hanı

20 kişi

3- Muslu Ağa Hanı

11 kişi

4- Bedi oğlu Hanı

10 kişi

5- Batban Hanı

11 kişi

Şakir Beyin 1845 senesinde İstanbul’a bildirdiği Karaman Merkez Nüfus ve salgın Raporu

Kullarının arzuhalidir ki:

Bu defa yapılması yüce padişahımızın iradesiyle olan nüfus yazımına ve sayımına memur Asakir-i Nizamiye-i Şahane kaymakamlarından Şakir Bey kulları kazamız olan Larende – Karamana bizzat gelip hepimiz bir arada olduğumuz halde âcizane çalışmalarımız neticesinde Karaman merkezinde bulunan bütün erkek nüfusu tek tek görerek gerek Müslüman gerekse Gayrimüslim herkesi yaşları, şemailleri ve fiziki yapıları ile kayıt altına alıp görmediğim kimse kalmamıştır.

Bu 1845 yılındaki Karaman merkez erkek nüfusunun Yeni Deftere kaydı Allah’ın inayet ve yardımıyla 1842 senesinden bu yıla kadar kasabamızın içinde humma hastalığı türünden bir marizlik meydana geldiğinden ölümlerimiz fazla olduğundan nüfus bin yüz sekiz hanede üç bin yedi yüz beş kişidir. Humma salgınında ölenlerin sayısı yedi yüze ulaşmıştır.

Bu defterimizin ekinde mazbatası mühürlenerek deftere kaydedildi. 1845

İmzalar ve mühürler



1845 Yılında Karaman merkezde ikamet eden 1108 – bin yüz sekiz hanenin 95 hanesi o zamanlar reaya denilen yabancı, gayrimüslim vatandaşlara aittir.

1108 hanede 2593 erkek nüfus yaşamaktadır.

Şehirdeki medreselerde eğitim gören öğrenci (Sohta) sayısı 182

Hanlarda bulunan Müslüman misafirlerin sayısı 27

Gayrimüslim erkek mevcudu 273

Toplam Erkek Nüfus: 3075 kişidir.

Bu sene humma hastalığı nedeniyle Müslümanlardan ölenler 620, Gayrimüslimlerden ölenler 80 toplam ölen 700 kişidir.



(Kaynak: BOA-NFS-d-03462-00001/ 0022)

MÜKREMİN KIZILCA

https://www.karamandan.com/Mukremin_Kizilca-1845te_Karamandaki_Gayrimuslim_Nufus__1-k135255.html