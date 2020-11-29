ՊԱՏՐԻԱՐՔ ՀԱՅՐԸ ՄԱՍՆԱԿՑԵՑԱՒ ՄԱՐԳԱՐ ԷՍԱԵԱՆԻ ՔԱՌԱՍՈՒՆՔԻ ԱՐԱՐՈՂՈՒԹԵԱՆ / PATRİK HAZRETLERİ MARKAR ESAYAN’I MEZARI BAŞINDA ANDI

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 29 Նոյեմբեր 2020, Կիրակի, Շիշլիի Ազգային Գերեզմանատան մէջ մասնակցեցաւ Մարգար Էսաեանի մահուան քառասնից լրման առթիւ տեղի ունեցած հոգեհանգստեան արարողութեան, որ կատարուեցաւ հանդիսապետութեամբ՝ Գերպ. Տ. Թաթուլ Ծ. Վրդ. Անուշեանի։ Արարողութեան ներկայ եղան նաեւ վախճանեալ Էսաեանի մերձաւորները։ Ինչպէս ծանօթ է 22 Հոկտեմբերին Մարգար Էսաեանի յուղարկաւորութեան արարողութիւնը տեղի ունեցած էր եւ հանգուցեալը թաղուած՝ մտաւորականաց Պանթէոնին մէջ։ Պատրիարք Հայրը, այս առթիւ իր վշտակցութիւնը անգամ մը եւս յայտնեց ներկաներուն, վեր առնելով հանգուցեալին արժանիքները։

PATRİK HAZRETLERİ MARKAR ESAYAN’I MEZARI BAŞINDA ANDI

Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 29 Kasım 2020, Pazar, Şişli Ermeni Mezarlığı’nda, Markar Esayan’ın vefat edişinin 40. Günü münasebetiyle gerçekleşen törenlere katıldı. Törene Patriklik Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan riyaset ederken, merhumun yakınları da törene iştirak ettiler. Bilindiğini üzere, 22 Ekim’de Markar Esayan’ın cenaze merasimi gerçekleşmiş ve merhumun naşı Şişli Ermeni Mezarlığı’ndaki aydınlar bölümünde defnedilmişti. Bu vesileyle Patrik Hazretleri, üzüntüsünü bir kez daha paylaşırken, merhumun entelektüel kişiliğini övdü.

https://www.facebook.com/TRArmenianPatriarchate/posts/1707361312757078