ՄԱՏԱՂՕՐՀՆՈՒԹԻՒՆ Պաքըրգիւղի Ծնունդ Ս. Աստուածածնի Եկեղեցւոյ / Bakırköy Dzununt Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nde kutlama

Ն.Ա.Տ. Սահակ Բ. Պատրիարք Հայրը, 29 Նոյեմբեր 2020, Կիրակի նախագահեց Պաքըրգիւղի Ծնունդ Ս. Աստուածածնի Եկեղեցւոյ մատաղօրհնութեան ու իր պատգամը փոխանցեց ներկաներուն: Մէսուտ Էօզտէմիրի գլխաւորած թաղային խորհուրդը եւ եկեղեցւոյ երէց` Արժ. Տ. Շահէն Քհն. Օհանեան հիւրընկալեցին Նորին Ամենապատուութիւնը: Ներկայ եղաւ նաեւ՝ Արժ. Տ. Շիրվան Քհնյ. Միւրզեան։ Արարողութեան իրենց մասնակցութիւնը բերին՝ Պաքըրգիւղի Եկեղեցւոյ սպասաւորները, իսկ Ս. Պատարագի երգեցողութիւնները կատարուեցան՝ Սերճան Կազէրօղլուի առաջնորդութեամբ Քառասուն Մանկանց Դպրաց Դասու անդամներու կողմէ։ Արարողութեան աւարտին յիշատակուեցան եկեղեցւոյ բարերարները:

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Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri, 29 Kasım 2020, Pazar, Bakırköy Dzununt Surp Asdvadzadzin Kilisesi’nin yıllık kutlamalarına riyaset etti. Mesut Özdemir başkanlığındaki vakıf yönetim kurulu ve kilise din görevlisi Peder Şahen Ohanyan Patrik Hazretleri’ni konuk ettiler. Törende Peder Şirvan Mürzyan da hazır bulundu. Törene, Bakırköy Kilisesi’nin diyakosları ve mugannileri katılım gösterirken, ilahiler Sercan Gazeroğlu önderliğinde Karasun Mangants Korosu üyeleri tarafından seslendirildi. Tören sonunda kilisenin hayırseverleri dualarla anıldılar.

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