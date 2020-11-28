TOPKAPI S. NİGOĞAYOS KİLİSESİ YENİDEN İBADETE AÇILDI

Tadilat çalışmaları nedeniyle ibadete kapalı olan Topkapı S. Nigoğayos Kilisesi, 28 Kasım 2020, Cumartesi, saat 16:00’de, Kadasetli Patrik Sahak II. Hazretleri riyasetinde yapılan törenle yeniden ibadete açıldı. Törenlerde Patriklik Kalem Müdürü Başrahip Tatul Anuşyan ve din görevlileri de hazır bulundular.

Yeniden ibadete açılış töreni saat 16:00’de başladı. Törende hazır bulunan din görevlileri ve yöneticiler kapı önünde gerçekleşen törenden sonra kiliseye girdiler. Okunan dualar ve Surp Müron ile kilise kutsandı. Daha sonra ikindi duaları okundu.

Tören sonunda konuşan Patrik Hazetleri, yenileme çalışması sonrasında kilisenin yeniden açılmasından dolayı memnuniyetini bildirdi. Patrik Hazretleri, Ermeni Kilisesi’nin önemini vurgulayarak, sabır ve ümit kaynağı olan Tanrısal bir gücün kilisede barındığını belirtti. Yöneticilerin çalışmalarını överek, yenilenen bu kilisenin cemaatimiz için de bir bereket ve ilham vesilesi olmasını diledi. Sözlerinin sonunda, Patrik Hazretleri kilisenin yenilenmesinde maddi ve manevi emeği geçen hayırseverler Nurhan Sucuyan ve Mıgırdiç Sertşimşek’e özel olarak teşekkür etti.

Tören, hep birlikte söylenen Rab’bin Duası ile son buldu.

Yarın sabah, 29 Kasım’da, yeniden ibadete açılan Topkapı Kilisesi’nde, ilk Surp Badarak’ı Kilise Din Görevlisi Kd. Peder Minas Cihangülyan sunacak.

https://www.facebook.com/127576530735572/posts/1706665112826698/?sfnsn=scwspmo