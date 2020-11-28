Ermenistan lideri Rusya’ya ziyarette bulunacak

Ermenistan Devlet Başkanı Armen Sarkisyan’ın Rusya’ya bir ziyarette bulunacağı açıklaması yapıldı.

Ermenistan lideri Sarkisyan’ın basın dairesinin açıklamasında, “Devlet Başkanı Arman Sarkisyan, Rusya Federasyonu’nun başkenti Moskova’ya özel bir ziyarette bulunacak” denildi.

Söz konusu açıklamada, ziyaretin içeriğine dair ayrıntılı bilgi yer almamış olsa da Sarkisyan’ın Rusya’daki Ermeni diasporasının temsilcileriyle bir araya gelmesi ve onlarla Karabağ’da son dönemde yaşananlar ile Ermenistan’da oluşan durumu görüşmesi de bekleniyor.

Sarkisyan’ın ziyareti, Karabağ’da eylül sonundan beri yaşanan çatışmaların sonlanması için Rusya, Ermenistan ve Azerbaycan liderlerinin imzaladığı anlaşmayı izleyecek. Karabağ’ın ikinci büyük kenti Şuşa dahil bazı bölgelerin Azerbaycan’a bırakılmasını içeren anlaşma, Ermenistan’da eleştirilmişti.

https://tr.sputniknews.com/rusya/202011281043306684-ermenistan-lideri-rusyaya-ziyarette-bulunacak/