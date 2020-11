Ce matin la Sainte-Lance sera sortie des trésors d’Etchmiadzine pour la cérémonie dédiée à Saint Thaddée et Saint Barthélémy

Aujourd’hui samedi 28 novembre l’Eglise arménienne fête la mémoire des deux apôtres martyrs Saint Thaddée et Saint Barthélémy morts en martyrs en christianisant l’Arménie. A l’occasion de cette fête de l’Eglise arménienne depuis 2015 par une bulle du Catholicos Karékine II d’Etchmiadzine fut déclarée la Journée de prière de la Sainte Lance la lance qui a selon l’Eglise arménienne transpercé le corps de Jésus Christ sur la croix. Une lance qui est conservée comme relique dans les trésors de Sainte-Etchmiadzine.

La cérémonie qui débutera à 10h30 -7h30 en France- se déroulera aujourd’hui à la chapelle Sourp Hovhannès Mguerditch et Sourp Vardan ( Saint Jean-Baptiste et Saint Vardan) à Sainte-Etchmiadzine. Durant toute la cérémonie les quelques fidèles -pour cause de confinement- auront l’occasion de voir la Sainte-Lance. Le Catholicos Karékine II bénira en tenant cette Sainte-Lance le peuple arménien, l’Arménie et l’Artsakh.

Krikor Amirzayan

https://www.armenews.com/spip.php?page=article&id_article=72620&utm_source=dlvr.it&utm_medium=twitter