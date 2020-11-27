Yunan istihbaratçı Kalenderidis: Ermeniler gibi Türk SİHA’larının kurbanı olacağız

“Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir”

Türk SİHA’larının her şeyi hedeflediğini belirten Kalenderidis, “Dağlık Karabağ’da Ermenilerin başına gelenler bizim de başımıza gelebilir. Böyle giderse biz de Ermeniler gibi Türk SİHA’larının kurbanı olacağız” ifadelerini kullandı.

“Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor”

Türkiye’nin adalar üzerinde alçak uçuş yaparak Yunan egemenliğini ihlal ettiğini öne süren Kalenderidis, “Yunan hükümeti neden hiçbir şey yapmıyor. Daha neyi bekliyoruz. Yavaş yavaş Mavi Vatan bölgesinin Türkleşmesine doğru gidiyoruz” dedi.

Türk SİHA’larına karşı Yunanistan’a büyük panik

Türkiye’nin Doğu Akdeniz’de SİHA görevlendirmeye başlamasının üzerinden henüz birkaç ay geçmişken Yunanistan’da büyük panik yaşanıyor. Atina hükümeti, drone satmaları için ABD ve İsrail ile masaya oturdu.

Yeni Şafak