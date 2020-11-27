UEFA ‘Qarabagh’ kulübünün sözcüsünü Ermenilere karşı ırkçı söylemlerinden dolayı ömür boyu diskalifiye etti

Azerbaycan’ın ‘Qarabağ’ futbol kulübü sözcüsü Nurlan İbrahimov UEFA’nın kararıyla ömür boyu diskalifiye edildi. ‘Qarabağ’ kulübe ise 100.000 euro para cezası kesildi.

2020 yılının Ekim ayında Ermenistan Futbol Federasyonu UEFA’ya şikayet edip Azerbaycan liginde yer alan kulübünün ve onun sözcüsünün cezalandırılmasını talep etmişti.

UEFA bu şikayet üzerine başlattığı süreci sonucunda olayı nihai bir karara bağlayıp hem sözcüsünü hem de kulübünü cezalandırdı.

Ermeni yurdu olan Artsakh’a (Karabağ) karşı Azerbaycan’ın başlattığı savaşı ardından spor dünyasını temsil eden birçok Azerbaycanlı Ermenilere karşı ırkçı, nefret söylemleriyle dolu açıklamalar yaptı.

Nurlan İbrahimov özellikle Ermeni Soykırımının haklı bir şekilde uygulandığını ve çocuklar, kadınlar, yaşlılar da dahil olmak üzere bütün Ermenileri katletmesi gerektiğini dile getirmişti.

Paylaşımı daha sonra kaldırdığına rağmen bu akılalmaz insanlıkdışı davranışı onun kariyerine büyük bir engel koydu.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/27/UEFA-Qarabagh-kulübünün-sözcüsü-Ermeni/198758