Türkiye’den Avrupa Parlamentosu Kararına Tepki

Türkiye, Avrupa Parlamentosu’nun yaptırım kararına tepki gösterdi. Dışişleri Bakanlığı Sözcüsü Hami Aksoy konuya ilişkin olarak yaptığı açıklamada, Türkiye’nin AP Genel Kurulu’nun kararını tümüyle reddettiğini söyledi.

Aksoy açıklamasında “Avrupa Parlamentosu (AP) Genel Kurulu’nun bugün (26 Kasım) ülkemiz ve Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) hakkında kabul ettiği bağlayıcı olmayan tavsiye kararını tümüyle reddediyoruz.Bu konuda KKTC Cumhurbaşkanlığı tarafından bu akşam yapılan açıklamayı bütünüyle destekliyoruz” dedi.

Aksoy söz konusu kararın Güney Kıbrıs Rum Yönetimi tarafından dikte ettirildiğinden emin olunduğunu belirterek Avrupa Parlamentosu’nun Kıbrıs meselesi konusunda gerçeklerden kopuk olduğunu söyledi.

Hami Aksoy “Bu yaklaşım ve zihniyeti muhafaza etmeleri halinde AB organlarının Kıbrıs meselesinin çözümüne yapıcı bir katkıda bulunması mümkün değildir. Türkiye-AB ilişkilerinin Kıbrıs sorunuyla rehin alınması ne AB’nin genel çıkarlarına, ne Kıbrıs sorununun çözümüne, ne de komşuluk ilişkilerinin iyileştirilmesine hizmet etmektedir. AP’yi ve AB’yi Kıbrıs Adası’ndaki gerçeklerle yüzleşmeye, Kıbrıs Türk halkının varlığını dikkate almaya ve AB’nin Nisan 2004 tarihinde Kıbrıs Türklerine verdiği taahhütleri yerine getirmeye davet ediyoruz.Türkiye, hem kendi, hem Kıbrıs Türklerinin haklarını, hiçbir tehdit ve şantaja boyun eğmeden kararlılıkla korumaya devam edecek, aynı zamanda diyalog ve müzakere çabalarını sürdürecektir” ifadelerini kullandı.

VOA