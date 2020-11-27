Paşinyan: Çok kötü günler yaşıyoruz ama daha kötü günler yaşamamak için kaçmayacağım

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Ermenistan’da Dağlık Karabağ Anlaşması ile yaşanan hezimetin etkileri bitmiyor. Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan bakanlarla toplantısında yaptığı açıklamada “Çok kötü günler yaşıyoruz ama daha kötü günler yaşamamak için kaçmayacağım” ifadelerini kullandı. “KAÇMAYACAĞIZ” Paşinyan, Facebook hesabından paylaştığı konuşmasına “Kötü haber 10 Kasım’da geldi. Kötü günler yaşıyoruz. Ama daha kötülerini yaşamamak için kaçacak değiliz” notunu düştü. Dağlık Karabağ anlaşması 10 Kasım’da imzalanmıştı. Ermenistan’da Dağlık Karabağ Anlaşması sonrasında Paşinyan’a kızgınlık sürüyor. Savaşta çocuklarını kaybeden aileler ve Ermeni halkı sık sık başbakanlık binası önünde protesto düzenliyor. Yeni Şafak