Markar Eseyan için mezarı başında mevlüt okutulacak

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra 40 gün önce Cumhurbaşkanı Erdoğan ve devlet protokolü tarafından son yolculuğuna uğurlanan AK Parti MKYK üyesi İstanbul Milletvekili Markar Eseyan için vefatının 40 günü nedeniyle 29 Kasım Pazar günü Feriköy S Vartanans Ermeni Kilisesinde yapılacak ayin sonrası saat 14.00’da Şişli Ermeni Mezarlığındaki kabri başında mevlüt okunacak.

MUSTAFA KAYA

Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybettikten sonra 40 gün önce Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve devlet protokolü tarafından son yolculuğuna uğurlanan AK Parti MKYK üyesi İstanbul Milletvekili Markar Eseyan için vefatının 40 günü nedeniyle 29 Kasım Pazar günü Feriköy S Vartanans Ermeni Kilisesinde yapılacak ayin sonrası saat 14.00’da Şişli Ermeni Mezarlığındaki kabri başında mevlüt okunacak.

Mide rahatsızlığı nedeniyle bir süredir tedavi gördüğü hastanede vefat eden gazeteci-siyasetçi Markar Esayan Türk bayrağına sarılı naaşı ile dini törenle uğurlanmıştı. Kumkapı Meryem Ana Patriklik Kilisesi’ndeki törenin ardından Esayan’ın cenazesi Şişli Ermeni Mezarlığı’nda toprağa verilmişti.

CENAZEYE DEVLET PROTOKOLÜ KATILMIŞTI

Cenaze törenine, Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve TBMM Başkanı Mustafa Şentop’ın yanı sıra İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, Cumhurbaşkanlığı İletişim Başkanı Fahrettin Altun, Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın, İstanbul Valisi Ali Yerlikaya AK Parti Genel Başkanvekili Numan Kurtulmuş, AK Parti Genel Başkan Yardımcısı Mahir Ünal, İstanbul Emniyet Müdürü Zafer Aktaş, AK Parti İstanbul İl Başkanı Bayram Şenocak, Surp Pırgiç Ermeni Hastanesi Yönetim Kurulu Başkanı Bedros Şirinoğlu, Esayan’ın ablaları Nergis Erdik, Arşaluys Agopyan, Nadya Eseyan, Hilda Hamamcıyan ile kardeşi Sima Eseyan katıldı.

https://www.sabah.com.tr/gundem/2020/11/27/markar-eseyan-icin-mezari-basinda-mevlut-okutulacak