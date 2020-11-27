MARADONA ve ORDU

Dünyaca ünlü futbolcu Diego Maradona hayatını kaybetti. Yerel Tarih Araştırmacısı İbrahim Dizman ve Hikmet Pala, Maradona’nın futbola kazandırılmasında ilk adımı atan ve Ordu’dan Arjantin’e göç eden ailenin hayatını paylaşan bir yazı kaleme aldı. İbrahim Dizman yazısında şu ifadelere yer verdi: “Ünlü futbolcu Maradona yaşamını yitirmiş. Bu deha ayağı futbol dünyasına kazandıranlar Arjantin’deki Ordululardır. Vahram Çitciyan ve kardeşleri, 1940’larda Arjantin’e göç etmiş Ordulu bir ailedir. Vahram Bey, Harutyun Artun’un kuzenidir. Arjantin’de büyük tekstil fabrikaları kuran Vahram Çitciyan bir futbol düşkünüdür. Yaşadığı bölgede amatör bir takım kurmuş ve sponsorluğunu yapmıştır. Maradona, Çitciyan’ların kurduğu bu takımda futbola başlamış ve dünyaca ünlü olana kadar Çitcioğlu ailesi tarafından desteklenmiştir. Bu aile, memleketlerini de unutmamıştı. 1970’lerin sonunda, Orduspor 1’inci ligdeyken o güne değin hiçbir takımın kullanmadığı kalitede mor-beyaz formalar üretip yollamıştı Arjantin’den”

Hikmet Pala ise, “1934 yılında Ordu’da doğan Vahram Çiftçioğlu, ailesi ile birlikte 14 yaşındayken Arjantin’e göç etmişti. Vahram, Arjantin’de “Deporivo Armenio” isimli, göçmen Ermenilerden oluşan bir futbol kulübü kurmuştu. Vahram Çiftçioğlu Arjantin’de Diego Maradona’yı dünya futboluna kazandıran isimdir. 1967 yılında kurulan Orduspor’a da mor-beyazlı forma yaptırıp göndermiştir. Anılarına Saygıyla…” diye not düştü.

ORDU OLAY

http://www.orduolay.com//spor/maradona-ve-ordu/57744