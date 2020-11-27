Kelbecer’de Ermeni mezarlıkları tahrip ediliyor

Gazeteci Aleksandr Kots, sosyal medya hesabından, Azerbaycan askerlerinin, kendilerine teslim edilen bölgelerde bulunan Ermeni mezarlıklarını tahrip ettiğini yazdı.

Gazeteci Kots, “Kosova’da gördüklerime benziyor. Tahrip edilmiş Sırp mezarlıkları ve tahrip edilmiş Hıristiyan mabetleri. İlginç olan ise, bu kişilerin videolarda, tanıdıklarının karşısında, yaptıklarıyla gurur duymasıdır”” diye yazdı.

Söz konusu görüntüler başka gazeteciler ve siteler tarafından da paylaşıldı.

Ermenistan makamları söz konusu mezarlığın Kelbecer’de olduğunu belirttiler ve saldırılara tepki gösterdiler.

Öte yandan Ermenistan Cumhuriyeti Başsavcılığı, Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri tarafından uluslararası insancıl hukukun bazı normlarının ağır ihlali konusunda delil elde edildiğini bildirdi.

Yapılan açıklamada özellikle bir vaka üzerinde duruldu. Buna göre 16 Ekim’de Azerbaycan Silahlı Kuvvetleri askerleri cep telefonundan savaş esiri N.B.’nin akrabasını arayarak savaş esirinin başının kesileceğini ve resminin internete koyulacağını bildirdi. Birkaç saat sonra akrabalar, sosyal ağ sayfasında öldürülen mahkumun fotoğrafını fark etti. Yine yapılan açıklamaya göre ayrıca, Azerbaycanlı askerler, Hadrut’ta ikamet eden bir sivili (M.M.) zorla sınır dışı etti, Azerbaycan’a nakletti ve söz konusu kişi işkence ile öldürüldü.

Açıklamada benzer vakalar da sıralandı. Savcılık, suçun faillerinin tespit edilmesi ve kovuşturulması için verilerin yasal prosedürle kontrol edildiğini bildirdi.

Agos