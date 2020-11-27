“Hayastan” Fonu’nun Teleton 2020 sonucunda 23 milyon dolar toplandı

ABD’nin Los Angeles şehrinde Şükran Günü olan 26 Kasım tarihinde her sene olduğu gibi “Hayastan” (Ermenistan) Fonu tarafından düzenlenen Teleton 2020 sırasında toplam 23 milyon dolar toplandı. Teletonun bu seneki sloganı “Birliktelik, güç, inanç” olarak kaydedildi.

Organize edenler bu sene vatanımızda mevcut ağır durumundan dolayı, şehit olanların anısına saygı ifadesi olarak Teletonun 12 saat yerine 4 saat yayınladığını ifade ettiler. ABD Ermeni toplumununn gerçekten birlikteliği sayesinde 22.990.898 dolar birikti.

“Hayastan” Fonu’nun ABD yöneticisi Maria Mehranyan Artsakh (Karabağ) ve Ermenistan’da mevcut durumundan dolayı bu bağış kampanyası sırasında toplanan paranın Karabağ halkına ve vatan için şehit olanların ailelerine hizmet edeceğini açıkladı.

27 Eylül tarihinde Azerbaycan’ın Karabağ’a karşı başlattığı savaşının ilk gününden beri ABD Ermeni toplumu hep Ermenistan ve Karabağ’ın yanında durdu ve gereken desteğini sağladı.

“Hayastan” Fonu bağışta bulunan ve bu zor dönemde Karabağ Ermenilerinin yanında duran herkese teşekkür ettiğini dile getirdi.

2019 yılında teleton sırasında 9.856.100 dolar bağış yapılmıştı. Bu sene geçen yıla kıyasla iki kattan daha fazla bağış yapıldı zor durumda bulunan vatan için.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/27/Hayastan-Fonu-Teleton-Ermeni-Karabağ/198748