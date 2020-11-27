Amerika Yüksek Mahkemesi, New York´un sinagoglara yönelik COVID kısıtlamalarını kaldırdı

Ortodoks Yahudileri Agudath Israel ve New York’un Brooklyn Bölgesi’ndeki Roma Katolik Piskoposluğu tarafından açılan iki davaya aynı anda karar veren mahkeme, New York’un “kırmızı bölgelerine” yüksek koronavirüs oranlarıyla yapılan kısıtlamalardan ötürü ibadethanelerin haksız bir şekilde ayrımcılığa maruz kaldığına karar verdi.

Verilen karar, Donald Trump’ın geçen ay tartışmalı bir şekilde atadığı Yargıç Amy Coney Barrett’in muhafazakarlara çoğunluk verdiği ilk karar oldu. Muhafazakâr yargıçlar, salgın kısıtlamalarının dini kurumlar için seküler kurumlardan daha katı olmaması gerektiğini düşünüyorlar.

Yargıç Neil Gorsuch konuyla ilgili yaptığı açıklamada, “Salgın pek çok ciddi zorluklar ortaya koyarken, Anayasa içki ve bisiklet dükkanlarını yeniden açıyor ancak kiliseleri, sinagoglar ve camileri kapalı tutuyordu. Bu artık geçmişte kaldı’’ ifadelerini kullandı.

Liberal yargıçlar, kısıtlamaların dini ayrımcılık teşkil etmediğini savundular. Baş Yargıç John Roberts, pandemi sırasında halk sağlığını koruma amaçlı kısıtlamaları kaldırmanın “önemli bir konu” olacağını belirtti.

Agudath İsrail’in başkan yardımcısı Haham Chaim Dovid Zwiebel perşembe günü yaptığı açıklamada, “Bu tarihi bir zaferdir.” dedi. “Bu tarihi karar, dini uygulamaların ve dini kurumların, dine Anayasa’nın talep ettiği saygıyla davranmayan hükümet kararlarından korunmasını sağlayacaktır.”

Şalom Gazetesi