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Malezya’da corona virüs testi yapmak için bekleyen bir sağlık çalışanı

Joe Biden, Wilmington’da seçim zaferini kalabalıklar önünde kutladı

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Karabağ’da yanan bir ev

Seçim sonrası Donald Trup destekçileri Black Lives Matter protestocularıyla karşı karşıya geldi

Karabağ’da cenazesinin başında yas tutan bir anne

El Salvador’daki heyelanda yakınlarını kaybedenler

Azerbaycan-Ermenistan çatışması

Joe Biden ve Kamala Harris seçim zaferini kutlarken

Donald Trump seçşimden bir gün önce mitinge giderken

Şili’de yeni anayasa talebi protestoları

Kongo’da radyodan haber dinlemek için tepeye tırmanan adam

Papa Francis, vatikan’da duada

Trump miting sonunda Ohio’daki Toledo Express Havaalanı’nda

Karabağ’da harap olmuş kilisede dua eden bir Ermeni

Karabağ’daki çatışmada evi zarar gören bir kadın

Tayland’da hükümet karşıtı protesto

Kongo’da Uruguay barış güçlerini selamlayan bir kız çocuğu

Fransa’da sel sonrası görüntü

Kongo’da bakımsızlıktan ölen 4 yaşındaki kızının yasını tutan bir anne

ABD’deki büyük yangında ortaya çıkan zarar

ABD’de online eğitim gören bir öğrenci

Irak’ta Kerbela yasını tutan Şiiler

İngiltere Fransa arasındaki İngiliz Kanalı’nda yüzen mülteciler

El Salvador’da çete üyelerinin tutuklanma anı

Endonezya’da ölülerin kıyafetlerini değiştirip temizleme geleneğinde bir araya gelen aile üyeleri

Donald Trump Air Force One hava aracından inerken

Yunanistan sınırındaki mülteciler

ABD’deki yangın esnasında Golden Gate Köprüsü

California yangınında bir itfaiyeci

Lübnan’daki liman patlaması

Brezilya’da salgında yetersiz hükümet desteğini protesto eden bir Kayapo kabile üyesi

Lübnan’daki liman patlaması

Lübnan’daki patlamada zarar gören bir ev

Peru’da bir Covid-19 yoğun bakım hastası

Beyrut’taki patlama

Brezilya’da Amazon Ormanları yangını

Belarus’ta bir başkanlık seçimi protestocusu

Peru’da salgın nedeniyle online eğitim alan öğrencilerin tepelere çıkıp internete ulaşma çabası

Fransa semalarında Neowise kuyruklu yıldızının görüntüsü

İrlanda’da görme engelli yüzücü, bahçesindeki ev yapımı havuzda antrenman yaparken

Senegal’de Black Lives Matter protestosu gerçekleştiren bir baba

Brezilya’da salgın koşullarında sağlık çalışanı ile akrabasının kavuşma anı

Bombardımandan sonra İdlib

Hong Kong’da Çin politikaları protestosuhttps://ebfd07e73691d2cc401ec1fda3fd84db.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Brezilya’da corona virüs mezarlığı

Lübnan ekonomisinin darboğazda oluşunu simgeleyen boş buzdolabı

İspanya’da Uceli Quartet, salgın nedeniyle konserini seyirci koltuklarındaki bitkilere karşı verdi

Londra’da Black Lives Matter protestoları

Brezilya’da bot ambulansta sağlık çalışanları

Makokou’da 35 yaşındaki gorile tomogrofi çeken veterinerler

Minneapolis’te George Floyd anması

Brezilya’da Covid-19 mezarlığı

Moenchengladbach futbolcuları kartondan taraftarlarının önünde galibiyetlerini kutlarken

Florida’da George Floyd protestolarına destek veren polisler

Peru’da bir Covid-19 kurbanının tabutunu mezara götüren akrabaları

Berlin’de salgın nedeniyle dans kulüplerinin kapatılmasını protesto edenler

Washington’da Black Lives Matter protestosu

Minneapolis’te George Floyd protestosu

Minneapolis’te George Floyd protestosunda kalabalığa seslenen bir eylemci

Peru’da bir Covid-19 kurbanını yakma işlemi için morgdan alan işçiler

Brezilya’da evlerde corona virüs testi yapan sağlık çalışanları

Brooklyn’deki Domino Park’ta sosyal mesafe önlemi

Brezilya’da bir yoğun bakım servisi

Johannesburg’da yiyecek yardımı kuyruğu

Minneapolis’te George Floyd protestosu

Brezilya’da bir annenin sineklere karşı önlem alarak bebeğini emzirme anı

Paris’te corona virüs önlemli öğle yemeği

Hindistan’da Covid-19’dan kaybettikleri yakınlarının cenazesi için koruyucu kıyafet giyen akrabalar

Fransa’da salgın nedeniyle ormanda ders gören öğrenciler

New York’ta objektife takılan ilginç bir an

Tayvan’da öğrencilerin Covid-19 önlemli öğle yemeği

Mali’de yangın sonrası yok olan barakalarını yeniden inşa etmeye çalışan baba ve oğlu.

New York’ta bir cenaze hizmeti görevlisi cenazeyi törenin yapılacağı yere taşırken

Silahlı protestocular tecrit kararlarına meydan okuyarak Michigan Eyalet Meclisi’ni bastı

Madagaskar’da corona virüse çare olduğu ileri sürülen bitki çayı yetkililer tarafından öğrencilere dağıtıldı ve derslerden önce içmeleri istendi

Luksor Tapınağı’nda fotoğraf çeken bir turist

İsviçre’de salgın nedeniyle ayine kendileri katılamayan kilise cemaati üyelerinin portreleri sıralardaki yerlerini aldı.

Meksika’da mezarlık çalışanları

Ramazan’da İdlib’de iftar yemeği

Rusya’da karantinada evde dans yeteneklerini sergileyen ve böylece prova yapmayı ihmal etmeyen Bolşoy Tiyatrosu sanatçısı çift

Fransa’da Covid-19 yoğun bakım servisi

Almanya’da arabalı sinema

Kenya’da virüse karşı sokakları buharla dezenfekte eden gönüllüler

Barcelona’da sağlık çalışanları

Filistinli annenin lahana yaprağından corona virüs maskesi

ABD’de karantina döneminde Central Park’ta gezinen bir rakun

İtalya’da bir sağlık çalışanı

Çin’in Wuhan kentinde girişin yasak olduğu bölgede barikatın üstünden bakan bir maskeli adam

İspanya’da bir yoğun bakım servisi

Donald Trump nisan ayında Beyaz Saray’da basına corona virüs bilgilendirmesi yaptıktan sonra

Paris’te Covid-19 hastasının hızlı trenle hastaneye sevk edilme anı

İspanya’da tabutlardaki Covid-19 kurbanlarıhttps://ebfd07e73691d2cc401ec1fda3fd84db.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

Hindistan’da corona virüs şekilli maskeyle sokak salgın uyarısı yapan polis

Madrid’de bir kongre merkezinde kurulan geçici salgın hastanesi

Fransa’da cenaze hizmeti görevlileri Covid-19 kurbanını hastaneden çıkarırken

Fransa’da karantinada yiyecek siparişini battaniye çözümüyle alan adam

ABD’de geçici morga taşınan bir Covid-19 kurbanı

Wuhan’da elinde fotoğrafla mezarlığın önünde bekleyen adam

Johannesburg’da karantinada balkondakiler

İngiltere’nin Manchester kentinde karantinada boş sokaklar

Wuhan’da Honda çalışanlarının öğle yemeği molası

Türkiye-Yunanistan sınırındaki mülteciler

İtalya’da nöbet değişimi yapan sağlık çalışanları

Uganda’da bir cemaat lideri sabah ve akşam binanın tepesine çıkıp Covid-19 uyarısı yapıyor

Baygın bir kadını Kolombiya sınırında içeri sokmaya çalışan Venezulalılar

Rusya sınırında Ukraynalı asker ve kedi

Salgında Güney Kıbrıs’ta evinde yoga yapan bir kadın ve ona eşlik eden köpeği

Karantinada bomboş kalan San Francisco sokakları

İtalya’da sağlık çalışanının ev ziyareti

Johannesburg’da market kuyruğunda sosyal mesafeyi sağlamayan müşterilere tüfek doğrultarak uyarı yapan polisler

Hong Kong’da bir kadının plastik şişeden maskesi

Tokyo’da bir tren istasyonunda sabah işe gidenler

Filipinler’de Taal volkanının patlama anı

İngiltere’de Parlamento Meydanı’nda toplanan Brexit taraftarlarını selamlayan bir adam

Avustralya’da ocak ayında çıkan büyük yangın

Wuhan’da sokakta hayatın kaybeden yaşlı bir adam

Hong Kong’da panik alışverişinde bomboş kalan market rafları

Los Angeles’ta Kobe Bryant duvar resmi

Filipinler’de Taal volkanının patlamasının ardından küller

Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido Caracas’ta polisleri aşıp meclise ulaşmaya çalışırken

Belçika kraliyet ailesi mensupları Kraliyet Askeri Akademisi’nin 2020-2021 dönemi açılışında

Luksor Tapınağı ziyaretçisi bir turist

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/afp-2020nin-fotograflarini-secti-yilin-fotograflari,QA8swZrhGkauzjdUHzXmRg/oZh0JvUpDEWh-yvz7RCkIQ