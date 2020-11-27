Malezya’da corona virüs testi yapmak için bekleyen bir sağlık çalışanı
Joe Biden, Wilmington’da seçim zaferini kalabalıklar önünde kutladı
Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Karabağ’da yanan bir ev
Seçim sonrası Donald Trup destekçileri Black Lives Matter protestocularıyla karşı karşıya geldi
Karabağ’da cenazesinin başında yas tutan bir anne
El Salvador’daki heyelanda yakınlarını kaybedenler
Azerbaycan-Ermenistan çatışması
Joe Biden ve Kamala Harris seçim zaferini kutlarken
Donald Trump seçşimden bir gün önce mitinge giderken
Şili’de yeni anayasa talebi protestoları
Kongo’da radyodan haber dinlemek için tepeye tırmanan adam
Papa Francis, vatikan’da duada
Trump miting sonunda Ohio’daki Toledo Express Havaalanı’nda
Karabağ’da harap olmuş kilisede dua eden bir Ermeni
Karabağ’daki çatışmada evi zarar gören bir kadın
Tayland’da hükümet karşıtı protesto
Kongo’da Uruguay barış güçlerini selamlayan bir kız çocuğu
Fransa’da sel sonrası görüntü
Kongo’da bakımsızlıktan ölen 4 yaşındaki kızının yasını tutan bir anne
ABD’deki büyük yangında ortaya çıkan zarar
ABD’de online eğitim gören bir öğrenci
Irak’ta Kerbela yasını tutan Şiiler
İngiltere Fransa arasındaki İngiliz Kanalı’nda yüzen mülteciler
El Salvador’da çete üyelerinin tutuklanma anı
Endonezya’da ölülerin kıyafetlerini değiştirip temizleme geleneğinde bir araya gelen aile üyeleri
Donald Trump Air Force One hava aracından inerken
Yunanistan sınırındaki mülteciler
ABD’deki yangın esnasında Golden Gate Köprüsü
California yangınında bir itfaiyeci
Lübnan’daki liman patlaması
Brezilya’da salgında yetersiz hükümet desteğini protesto eden bir Kayapo kabile üyesi
Lübnan’daki liman patlaması
Lübnan’daki patlamada zarar gören bir ev
Peru’da bir Covid-19 yoğun bakım hastası
Beyrut’taki patlama
Brezilya’da Amazon Ormanları yangını
Belarus’ta bir başkanlık seçimi protestocusu
Peru’da salgın nedeniyle online eğitim alan öğrencilerin tepelere çıkıp internete ulaşma çabası
Fransa semalarında Neowise kuyruklu yıldızının görüntüsü
İrlanda’da görme engelli yüzücü, bahçesindeki ev yapımı havuzda antrenman yaparken
Senegal’de Black Lives Matter protestosu gerçekleştiren bir baba
Brezilya’da salgın koşullarında sağlık çalışanı ile akrabasının kavuşma anı
Bombardımandan sonra İdlib
Hong Kong’da Çin politikaları protestosuhttps://ebfd07e73691d2cc401ec1fda3fd84db.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
Brezilya’da corona virüs mezarlığı
Lübnan ekonomisinin darboğazda oluşunu simgeleyen boş buzdolabı
İspanya’da Uceli Quartet, salgın nedeniyle konserini seyirci koltuklarındaki bitkilere karşı verdi
Londra’da Black Lives Matter protestoları
Brezilya’da bot ambulansta sağlık çalışanları
Makokou’da 35 yaşındaki gorile tomogrofi çeken veterinerler
Minneapolis’te George Floyd anması
Brezilya’da Covid-19 mezarlığı
Moenchengladbach futbolcuları kartondan taraftarlarının önünde galibiyetlerini kutlarken
Florida’da George Floyd protestolarına destek veren polisler
Peru’da bir Covid-19 kurbanının tabutunu mezara götüren akrabaları
Berlin’de salgın nedeniyle dans kulüplerinin kapatılmasını protesto edenler
Washington’da Black Lives Matter protestosu
Minneapolis’te George Floyd protestosu
Minneapolis’te George Floyd protestosunda kalabalığa seslenen bir eylemci
Peru’da bir Covid-19 kurbanını yakma işlemi için morgdan alan işçiler
Brezilya’da evlerde corona virüs testi yapan sağlık çalışanları
Brooklyn’deki Domino Park’ta sosyal mesafe önlemi
Brezilya’da bir yoğun bakım servisi
Johannesburg’da yiyecek yardımı kuyruğu
Minneapolis’te George Floyd protestosu
Brezilya’da bir annenin sineklere karşı önlem alarak bebeğini emzirme anı
Paris’te corona virüs önlemli öğle yemeği
Hindistan’da Covid-19’dan kaybettikleri yakınlarının cenazesi için koruyucu kıyafet giyen akrabalar
Fransa’da salgın nedeniyle ormanda ders gören öğrenciler
New York’ta objektife takılan ilginç bir an
Tayvan’da öğrencilerin Covid-19 önlemli öğle yemeği
Mali’de yangın sonrası yok olan barakalarını yeniden inşa etmeye çalışan baba ve oğlu.
New York’ta bir cenaze hizmeti görevlisi cenazeyi törenin yapılacağı yere taşırken
Silahlı protestocular tecrit kararlarına meydan okuyarak Michigan Eyalet Meclisi’ni bastı
Madagaskar’da corona virüse çare olduğu ileri sürülen bitki çayı yetkililer tarafından öğrencilere dağıtıldı ve derslerden önce içmeleri istendi
Luksor Tapınağı’nda fotoğraf çeken bir turist
İsviçre’de salgın nedeniyle ayine kendileri katılamayan kilise cemaati üyelerinin portreleri sıralardaki yerlerini aldı.
Meksika’da mezarlık çalışanları
Ramazan’da İdlib’de iftar yemeği
Rusya’da karantinada evde dans yeteneklerini sergileyen ve böylece prova yapmayı ihmal etmeyen Bolşoy Tiyatrosu sanatçısı çift
Fransa’da Covid-19 yoğun bakım servisi
Almanya’da arabalı sinema
Kenya’da virüse karşı sokakları buharla dezenfekte eden gönüllüler
Barcelona’da sağlık çalışanları
Filistinli annenin lahana yaprağından corona virüs maskesi
ABD’de karantina döneminde Central Park’ta gezinen bir rakun
İtalya’da bir sağlık çalışanı
Çin’in Wuhan kentinde girişin yasak olduğu bölgede barikatın üstünden bakan bir maskeli adam
İspanya’da bir yoğun bakım servisi
Donald Trump nisan ayında Beyaz Saray’da basına corona virüs bilgilendirmesi yaptıktan sonra
Paris’te Covid-19 hastasının hızlı trenle hastaneye sevk edilme anı
İspanya’da tabutlardaki Covid-19 kurbanlarıhttps://ebfd07e73691d2cc401ec1fda3fd84db.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html
Hindistan’da corona virüs şekilli maskeyle sokak salgın uyarısı yapan polis
Madrid’de bir kongre merkezinde kurulan geçici salgın hastanesi
Fransa’da cenaze hizmeti görevlileri Covid-19 kurbanını hastaneden çıkarırken
Fransa’da karantinada yiyecek siparişini battaniye çözümüyle alan adam
ABD’de geçici morga taşınan bir Covid-19 kurbanı
Wuhan’da elinde fotoğrafla mezarlığın önünde bekleyen adam
Johannesburg’da karantinada balkondakiler
İngiltere’nin Manchester kentinde karantinada boş sokaklar
Wuhan’da Honda çalışanlarının öğle yemeği molası
Türkiye-Yunanistan sınırındaki mülteciler
İtalya’da nöbet değişimi yapan sağlık çalışanları
Uganda’da bir cemaat lideri sabah ve akşam binanın tepesine çıkıp Covid-19 uyarısı yapıyor
Baygın bir kadını Kolombiya sınırında içeri sokmaya çalışan Venezulalılar
Rusya sınırında Ukraynalı asker ve kedi
Salgında Güney Kıbrıs’ta evinde yoga yapan bir kadın ve ona eşlik eden köpeği
Karantinada bomboş kalan San Francisco sokakları
İtalya’da sağlık çalışanının ev ziyareti
Johannesburg’da market kuyruğunda sosyal mesafeyi sağlamayan müşterilere tüfek doğrultarak uyarı yapan polisler
Hong Kong’da bir kadının plastik şişeden maskesi
Tokyo’da bir tren istasyonunda sabah işe gidenler
Filipinler’de Taal volkanının patlama anı
İngiltere’de Parlamento Meydanı’nda toplanan Brexit taraftarlarını selamlayan bir adam
Avustralya’da ocak ayında çıkan büyük yangın
Wuhan’da sokakta hayatın kaybeden yaşlı bir adam
Hong Kong’da panik alışverişinde bomboş kalan market rafları
Los Angeles’ta Kobe Bryant duvar resmi
Filipinler’de Taal volkanının patlamasının ardından küller
Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido Caracas’ta polisleri aşıp meclise ulaşmaya çalışırken
Belçika kraliyet ailesi mensupları Kraliyet Askeri Akademisi’nin 2020-2021 dönemi açılışında
Luksor Tapınağı ziyaretçisi bir turist
https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/afp-2020nin-fotograflarini-secti-yilin-fotograflari,QA8swZrhGkauzjdUHzXmRg/oZh0JvUpDEWh-yvz7RCkIQ
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