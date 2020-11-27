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(başlık)

2020-11-27
AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 1

Malezya’da corona virüs testi yapmak için bekleyen bir sağlık çalışanı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 2

Joe Biden, Wilmington’da seçim zaferini kalabalıklar önünde kutladı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 3

Azerbaycan-Ermenistan çatışmasında Karabağ’da yanan bir ev

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 4

Seçim sonrası Donald Trup destekçileri Black Lives Matter protestocularıyla karşı karşıya geldi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 5

Karabağ’da cenazesinin başında yas tutan bir anne

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 6

El Salvador’daki heyelanda yakınlarını kaybedenler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 7

Azerbaycan-Ermenistan çatışması

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 8

Joe Biden ve Kamala Harris seçim zaferini kutlarken

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 9

Donald Trump seçşimden bir gün önce mitinge giderken

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 10

Şili’de yeni anayasa talebi protestoları

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 11

Kongo’da radyodan haber dinlemek için tepeye tırmanan adam

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 12

Papa Francis, vatikan’da duada

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 13

Trump miting sonunda Ohio’daki Toledo Express Havaalanı’nda

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 14

Karabağ’da harap olmuş kilisede dua eden bir Ermeni

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 15

Karabağ’daki çatışmada evi zarar gören bir kadın

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 16

Tayland’da hükümet karşıtı protesto

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 17

Kongo’da Uruguay barış güçlerini selamlayan bir kız çocuğu

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 18

Fransa’da sel sonrası görüntü

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 19

Kongo’da bakımsızlıktan ölen 4 yaşındaki kızının yasını tutan bir anne

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 20

ABD’deki büyük yangında ortaya çıkan zarar

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 21

ABD’de online eğitim gören bir öğrenci

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 22

Irak’ta Kerbela yasını tutan Şiiler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 23

İngiltere Fransa arasındaki İngiliz Kanalı’nda yüzen mülteciler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 24

El Salvador’da çete üyelerinin tutuklanma anı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 25

Endonezya’da ölülerin kıyafetlerini değiştirip temizleme geleneğinde bir araya gelen aile üyeleri

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 26

Donald Trump Air Force One hava aracından inerken

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 27

Yunanistan sınırındaki mülteciler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 28

ABD’deki yangın esnasında Golden Gate Köprüsü

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 29

California yangınında bir itfaiyeci

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 30

Lübnan’daki liman patlaması

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 31

Brezilya’da salgında yetersiz hükümet desteğini protesto eden bir Kayapo kabile üyesi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 32

Lübnan’daki liman patlaması

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 33

Lübnan’daki patlamada zarar gören bir ev

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 34

Peru’da bir Covid-19 yoğun bakım hastası

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 35

Beyrut’taki patlama

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 36

Brezilya’da Amazon Ormanları yangını

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 37

Belarus’ta bir başkanlık seçimi protestocusu

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 38

Peru’da salgın nedeniyle online eğitim alan öğrencilerin tepelere çıkıp internete ulaşma çabası

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 39

Fransa semalarında Neowise kuyruklu yıldızının görüntüsü

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 40

İrlanda’da görme engelli yüzücü, bahçesindeki ev yapımı havuzda antrenman yaparken

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 41

Senegal’de Black Lives Matter protestosu gerçekleştiren bir baba

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 42

Brezilya’da salgın koşullarında sağlık çalışanı ile akrabasının kavuşma anı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 43

Bombardımandan sonra İdlib

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 44

Hong Kong’da Çin politikaları protestosuhttps://ebfd07e73691d2cc401ec1fda3fd84db.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 45

Brezilya’da corona virüs mezarlığı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 46

Lübnan ekonomisinin darboğazda oluşunu simgeleyen boş buzdolabı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 47

İspanya’da Uceli Quartet, salgın nedeniyle konserini seyirci koltuklarındaki bitkilere karşı verdi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 48

Londra’da Black Lives Matter protestoları

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 49

Brezilya’da bot ambulansta sağlık çalışanları

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 50

Makokou’da 35 yaşındaki gorile tomogrofi çeken veterinerler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 51

Minneapolis’te George Floyd anması

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 52

Brezilya’da Covid-19 mezarlığı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 53

Moenchengladbach futbolcuları kartondan taraftarlarının önünde galibiyetlerini kutlarken

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 54

Florida’da George Floyd protestolarına destek veren polisler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 55

Peru’da bir Covid-19 kurbanının tabutunu mezara götüren akrabaları

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 56

Berlin’de salgın nedeniyle dans kulüplerinin kapatılmasını protesto edenler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 57

Washington’da Black Lives Matter protestosu

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 58

Minneapolis’te George Floyd protestosu

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 59

Minneapolis’te George Floyd protestosunda kalabalığa seslenen bir eylemci

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 60

Peru’da bir Covid-19 kurbanını yakma işlemi için morgdan alan işçiler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 61

Brezilya’da evlerde corona virüs testi yapan sağlık çalışanları

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 62

Brooklyn’deki Domino Park’ta sosyal mesafe önlemi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 63

Brezilya’da bir yoğun bakım servisi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 64

Johannesburg’da yiyecek yardımı kuyruğu

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 65

Minneapolis’te George Floyd protestosu

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 66

Brezilya’da bir annenin sineklere karşı önlem alarak bebeğini emzirme anı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 67

Paris’te corona virüs önlemli öğle yemeği

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 68

Hindistan’da Covid-19’dan kaybettikleri yakınlarının cenazesi için koruyucu kıyafet giyen akrabalar

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 69

Fransa’da salgın nedeniyle ormanda ders gören öğrenciler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 70

New York’ta objektife takılan ilginç bir an

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 71

Tayvan’da öğrencilerin Covid-19 önlemli öğle yemeği

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 72

Mali’de yangın sonrası yok olan barakalarını yeniden inşa etmeye çalışan baba ve oğlu.

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 73

New York’ta bir cenaze hizmeti görevlisi cenazeyi törenin yapılacağı yere taşırken

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 74

Silahlı protestocular tecrit kararlarına meydan okuyarak Michigan Eyalet Meclisi’ni bastı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 75

Madagaskar’da corona virüse çare olduğu ileri sürülen bitki çayı yetkililer tarafından öğrencilere dağıtıldı ve derslerden önce içmeleri istendi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 76

Luksor Tapınağı’nda fotoğraf çeken bir turist

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 77

İsviçre’de salgın nedeniyle ayine kendileri katılamayan kilise cemaati üyelerinin portreleri sıralardaki yerlerini aldı.

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 78

Meksika’da mezarlık çalışanları

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 79

Ramazan’da İdlib’de iftar yemeği

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 80

Rusya’da karantinada evde dans yeteneklerini sergileyen ve böylece prova yapmayı ihmal etmeyen Bolşoy Tiyatrosu sanatçısı çift

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 81

Fransa’da Covid-19 yoğun bakım servisi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 82

Almanya’da arabalı sinema

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 83

Kenya’da virüse karşı sokakları buharla dezenfekte eden gönüllüler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 84

Barcelona’da sağlık çalışanları

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 85

Filistinli annenin lahana yaprağından corona virüs maskesi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 86

ABD’de karantina döneminde Central Park’ta gezinen bir rakun

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 87

İtalya’da bir sağlık çalışanı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 88

Çin’in Wuhan kentinde girişin yasak olduğu bölgede barikatın üstünden bakan bir maskeli adam

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 89

İspanya’da bir yoğun bakım servisi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 90

Donald Trump nisan ayında Beyaz Saray’da basına corona virüs bilgilendirmesi yaptıktan sonra

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 91

Paris’te Covid-19 hastasının hızlı trenle hastaneye sevk edilme anı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 92

İspanya’da tabutlardaki Covid-19 kurbanlarıhttps://ebfd07e73691d2cc401ec1fda3fd84db.safeframe.googlesyndication.com/safeframe/1-0-37/html/container.html

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 93

Hindistan’da corona virüs şekilli maskeyle sokak salgın uyarısı yapan polis

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 94

Madrid’de bir kongre merkezinde kurulan geçici salgın hastanesi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 95

Fransa’da cenaze hizmeti görevlileri Covid-19 kurbanını hastaneden çıkarırken

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 96

Fransa’da karantinada yiyecek siparişini battaniye çözümüyle alan adam

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 97

ABD’de geçici morga taşınan bir Covid-19 kurbanı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 98

Wuhan’da elinde fotoğrafla mezarlığın önünde bekleyen adam

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 99

Johannesburg’da karantinada balkondakiler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 100

İngiltere’nin Manchester kentinde karantinada boş sokaklar

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 101

Wuhan’da Honda çalışanlarının öğle yemeği molası

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 102

Türkiye-Yunanistan sınırındaki mülteciler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 103

İtalya’da nöbet değişimi yapan sağlık çalışanları

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 104

Uganda’da bir cemaat lideri sabah ve akşam binanın tepesine çıkıp Covid-19 uyarısı yapıyor

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 105

Baygın bir kadını Kolombiya sınırında içeri sokmaya çalışan Venezulalılar

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 106

Rusya sınırında Ukraynalı asker ve kedi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 107

Salgında Güney Kıbrıs’ta evinde yoga yapan bir kadın ve ona eşlik eden köpeği

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 108

Karantinada bomboş kalan San Francisco sokakları

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 109

İtalya’da sağlık çalışanının ev ziyareti

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 110

Johannesburg’da market kuyruğunda sosyal mesafeyi sağlamayan müşterilere tüfek doğrultarak uyarı yapan polisler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 111

Hong Kong’da bir kadının  plastik şişeden maskesi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 112

Tokyo’da bir tren istasyonunda sabah işe gidenler

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 113

Filipinler’de Taal volkanının patlama anı

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 114

İngiltere’de Parlamento Meydanı’nda toplanan Brexit taraftarlarını selamlayan bir adam

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 115

Avustralya’da ocak ayında çıkan büyük yangın

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 116

Wuhan’da sokakta hayatın kaybeden yaşlı bir adam

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 117

Hong Kong’da panik alışverişinde bomboş kalan market rafları

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 118

Los Angeles’ta Kobe Bryant duvar resmi

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 119

Filipinler’de Taal volkanının patlamasının ardından küller

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 120

Venezuela muhalefet lideri Juan Guaido Caracas’ta polisleri aşıp meclise ulaşmaya çalışırken 

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 121

Belçika kraliyet ailesi mensupları Kraliyet Askeri Akademisi’nin 2020-2021 dönemi açılışında

AFP 2020'nin fotoğraflarını seçti (Yılın fotoğrafları) - 122

Luksor Tapınağı ziyaretçisi bir turist

https://www.ntv.com.tr/galeri/sanat/afp-2020nin-fotograflarini-secti-yilin-fotograflari,QA8swZrhGkauzjdUHzXmRg/oZh0JvUpDEWh-yvz7RCkIQ

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