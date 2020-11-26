Metropolit Hilarion: Kıbrıs Kilisesi, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni Bartholomeos’un baskıcı sonucu tanıdı

Rusya Ortodoks Kilisesi Dış İlişkiler Başkanı Metropolit Hilarion, Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni resmen tanıyan Kıbrıs Ortodoks Kilisesi’nin bu kararı Fener Rum Patriği Bartholomeos’un nüfuzu altında aldığını söyledi. Rum Ortodoks Kilisesi Kutsal Sinodu, 23-25 Kasım’da yapılan olağanüstü toplantıda Başpiskopos II. Hrisostomos’un Ukrayna Ortodoks Kilisesi’ni tanıma önerisini kabul etti. Rum Ortodoks Kilisesi’nin kararına tepki gösteren Hilarion, “Dünya Ortodoksluğunun dağılma süreci devam ediyor ve bunun suçlusu Fener Rum Patriği Bartholomeos’tur. Bartholomeos’un Ukrayna’da gerçekleştirdiği kanon karşıtı eylem, yerel Ortodoks kiliselerinde birliğin yok olmasına yol açıyor. Bartholomeos’un baskısına maruz kalan II. Hrisostomos, Ukrayna şizmatik grubunun liderini anmayı kabul etti” dedi. Hilarion, “Kıbrıs Kilisesi piskoposluğunun bir bölümü, ‘kutsal kanonları ve piskoposluk vicdanını’ esas alarak Başpiskopos II. Hrisostomos’un kararını kategorik olarak reddediyor” diye ekledi. Sputnik Türkiye