Mesih’in Kilisesi Vakfı Tescillendi

Protestan Kiliseleri’nin vakıf kurarak, vakıf çatısı altında ibadetlerine devam etme eğilimi devam ediyor. Yaklaşık 70 gün önce vakfın kuruluş çalışmalarını tamamlayarak Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi’ne tescil için başvuran Mesih’in Kilisesi Vakfı’nın başvurusu, 25 Kasım 2020 itibariyle kabul edilerek vakıf tescil edildi. Karar Resmi Gazete’de yayınlandıktan sonra yürürlüğe girecek.

Vakıf kuruluşu ile ilgili SAT-7 TÜRK’e bilgi veren Mesih’in Kilisesi Vakfı Kurucu Başkanı Pastör İsmail Serinken, “Bizim için tarihi bir gün. Bugün saat 12:00 itibariyle Mesih’in Kilisesi Vakfı mahkeme tarafından tescillendi. Bu karar için Tanrı’ya övgüler ve şükürler olsun!” dedi. Serinken, Mesih’in Kilisesi Derneği’nin bir kaç yıl önce çok fazla evrak ve bürokrasi nedeniyle feshedildiğini, dernek tüzel kişiliğinin kiliseyi temsiliyet açısından yeterli olmadığını düşündükleri için de vakıflaşma yoluna gittiklerini söyledi.

Ankara merkezli olarak kurulan Mesih’in Kilisesi Vakfı’nın Kardelen Mahallesi’ndeki gayrimenkulleri vakıf malı olarak tescil edildi. Vakfın Denizli’de de şubesi olacak. Vakıf ileride gerek gördüğü yerlerde de şubeler açabilecek. Ankara 6. Asliye Hukuk Mahkemesi, kararı vakıf kütüğüne işlenmek üzere Vakıflar Genel Müdürlüğü’ne gönderdi. (SAT-7 TÜRK/SEYFİ GENÇ)

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