Manastırın Altındaki Ev, Muhtemelen İsa’nın Eviydi

Bir arkeoloğa göre, Nasıra kentinde kazılan bir evin İsa’nın çocukluk evi olduğuna dair güçlü belirtiler var.

İsa’nın çocukluk evi olduğuna inanılan, Nasıra kentindeki Nasıralı Rahibeler Manastırı’nın altında bulunan 1. yüzyıldan kalma bir evin girişi. C: Prof. Dark.

Reading Üniversitesi’nden Profesör Ken Dark, 14 yılını modern bir manastırın altında 1. yüzyıl konutunun kalıntılarını inceleyerek geçirdi.

Dark, harabelerin ilk olarak 19. yüzyılda İsa, Meryem ve Yusuf’un evi olarak önerildiğini söylüyor.

Ancak bu fikir, 1930’larda arkeologlar tarafından reddedildi. O zamandan beri, Profesör Dark 2006’da siteyi yeniden araştırmak için bir proje başlatana kadar site büyük ölçüde unutulmuştu.

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“Nasıra’ya İsa’nın evini bulmak için gitmedim, aslında şehrin bir Bizans Hristiyan hac merkezi olarak tarihini inceliyordum. Kimse buna benden daha fazla şaşırmazdı.”

Söz konusu yapı MS 1. yüzyıla tarihleniyor ve Profesör Dark’a göre, “zamanının ve yerinin tipik bir aile evi” gibi görünüyor.

“Burada sıradışı hiçbir şey yoktu. Acınacak derecede fakir değil, ama büyük bir servet belirtisi de yok. Bu çok sıradan. Bu, İsa’nın çocukluk ortamıysa, zamanının çok tipik bir kırsal evinden başka bir yerde büyüdüğüne inanmak için hiçbir neden yok.”

İsa’nın muhtemelen çocukken yaşadığına inanılan 1. yüzyıldan kalma evin bir fotoğrafı ve kaya duvarlarından biri. C: Prof. Dark.

“Olabildiğince yaklaştık”

Dark, eski konutun Bizans döneminden kalma bir kilisenin altında olduğunu ve bunun da Nasıralı Rahibeler Manastırı’nın altında olduğunu söylüyor.

“Yazılı kanıtlardan bu kilisenin Bizans döneminde İsa’nın evinin bulunduğu yere inşa edildiğine ve konutun mahzeninde korunduğuna inanıldığını biliyoruz.”

“Neredeyse kesinlikle İsa’nın yetiştirilmesine adanmış ve 7. yüzyılda bir hacının kayıtlarında söz edilen Beslenme Kilisesi.”

Dark, kilisenin neredeyse kesinlikle bir hacı tarafından tanımlanan ve Beslenme Kilisesi [İsa’nın yetiştirilmesi anlamına gelir] olarak bilinen bir kilise olduğunu söylüyor. İsim, genç peygamberin evini içeren bir mahzen üzerine inşa edildiği fikrinden kaynaklanıyor.

Prof Dark, çalışmalarının evin 1. yüzyıldan kalma olduğunu belirlediğini ve binanın kayalık bir yamaca oyulmuş olduğunu ortaya çıkardığını söylüyor.

“Evi her kim inşa ettiyse, taş işçiliği konusunda mükemmel bilgiye sahipti, tekton denen birinden beklenen türden bir şey, İncil’de Joseph’e atıfta bulunmak için kullanılan eski bir zanaatkar kelimesi.”

“Tüm bu faktörler, buranın İsa’nın evi olduğunu kesin olarak kanıtlamasa da, muhtemelen öyle olduğunu söyleyebileceğimiz kadar yakın.”

BBC. CBS News. 25 Kasım 2020.

https://arkeofili.com/manastirin-altindaki-ev-muhtemelen-isanin-eviydi/