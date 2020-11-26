Hüsnü Mahalli´nin yeni kitabına büyük tepki

Gazeteci Hüsnü Mahalli´nin yeni kitabında Holokost´u inkâr eden ve çarpıtan ifadelere yer vermesi, başta Türk Yahudi Toplumu olmak üzere sosyal medyada tepkilere neden oldu.

Hüsnü Mahalli, Kırmızı Kedi Yayınevi tarafından basılan ‘Filistin Benimdir- Ortadoğu’nun Kanlı Tarihi’ adlı kitabında İsrail’e karşı direnişe katılan Filistinli bir genci ve annesine yazdığı mektubu anlatıyor. Ancak, Mahalli’nin isim vermeden, başka araştırmacıların – başka yazarların görüşleri altında gaz odalarının olmadığına, Holokost’un Filistin topraklarındaki Yahudilerin desteğiyle gerçekleştiğine, bilinen gerçeklerin doğru olmadığına yönelik ifadeleri tepkilere neden oldu.

Kitabın içinde yer alan, tepkilere neden olan ifadelerin başında şu paragraf geldi:

“Birçok yazar ve tarihçiye göre soykırım denilen yalan ya da abartı işte bu olaylardan sonra ortaya atılıyor. Almanya’da kalan Yahudilere baskı uygulama yetkisini bizzat Siyonistler Nazilere vermiştir. Yahudiler savaş esnasında toplama kamplarına alınmış, çalıştırılmış hatta kötü muamele görmüştür. Ancak soykırım yalanının temelini oluşturan gaz odaları, birçok araştırmacıya göre var olmamış, gaz odası olarak bilinen yerlerin, tifüs hastalığına yakalanan Yahudileri iyileştirilmesi için kurulan revirler olduğu sonradan ortaya çıkmıştır. Zira o sıralar kamplarda dehşetli bir şekilde tifüs salgını olmuş ve bu salgın sonucu Nazi SS subayları verdikleri emirler Ziklon-B gazları getirtmişlerdir. Ziklon-B gazı hidrosiyenik bir gaz olup tifüs hastalığı için kullanılır. Hatta o yıllar için toplama kamplarına Naziler tarafından asılmış bir afişte aynen şöyle yazıyordu: Tek bir bit sizi öldürür.”

Bir diğer paragrafta da fırınlarla ilgili şu ifadeler yer aldı:

“Fırınlar ise apayrı bir tartışma konusu olmuştur. Naziler tifüsten ölenler yaşayanlara hastalık bulaştırmasın diye cesetlerini fırınlarda yakmışlardır.”

Türk Yahudi Toplumu Twitter’dan Kırmızı Kedi Yayınevi’nin kitap reklamını alıntılayarak yaptığı açıklamada şu ifadelere yer verdi:

Twitter kullanıcılarından da tepkiler gecikmedi:

Şalom Gazetesi