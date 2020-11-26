Eski Ermeni başbakandan itiraf: Ordumuzun yüzde 80’i yok oldu

Azerbaycan’a karşı tarihi bir yenilgi alan Ermenistan’da iç karışıklık sürüyor.

Karabağ savaşına ilişkin değerlendirmelerde bulunan Eski Ermenistan Başbakanı Hrant Bagratyan, “Savaş sonunda ordumuzun yüzde 80’i yok oldu. Ermenistan yenildi, bu bir sır değil. Azerbaycanlılar, Dağlık Karabağ’da ne kadar tank, top ve diğer silahlarımız olduğunu çok iyi biliyor” dedi.

“KENDİ KURDUĞUMUZ DEVLETİ TANIMADIK”

Ermenistan’ın Dağlık Karabağ’daki yenilgisinin Erivan yönetiminin son yıllardaki hatalı dış politikasından kaynaklandığını öne süren Eski Başbakan, “Ermenistan kendi ilan ettiği ‘Karabağ Cumhuriyetinin’ bağımsızlığını tanımadı, bu açıkça ciddi bir hata. Erivan burayı tanısaydı diğer ülkeler de aynısını yapacaktı. Başbakan Paşinyan’ın bunu yapacak cesareti yoktu” ifadelerini kullandı.

DAĞLIK KARABAĞ ANLAŞMASINDA NELER VAR?

Azerbaycan-Ermenistan anlaşması ile Dağlık Karabağ’ın durumu belli oldu. 30 yıldır Ermenistan’ın işgali altında olan Dağlık Karabağ için imzalanan anlaşma ile işgalden kurtuldu. Peki anlamada hangi maddeler var. İşte o maddeler…

* Azerbaycan ve Ermenistan kontrol ettikleri pozisyonlarda kalacak.

* Kelbecer 15 Kasım, Ağdam rayonu 20 Kasım, Laçin 1 Aralık’a kadar Azerbaycan’a geri verilecek.

*Tarafların ateşkese uymasını denetlemek amacıyla bir mekanizma oluşturulacak.

*Dağlık Karabağ’da temas hattında ve Laçin koridorunda Rus barış gücü bulunacak

* Ermenistan ordusu, geri çekilmesini Rus askerlerinin denetiminde yapacak.

* Rus barış güçleri Dağlık Karabağ’da 5 yıl süreyle kalacak. Taraflar 6 ay öncesinde itiraz etmezlerse süre otomatik olarak 5 yıl uzayacak.

* 3 yıl içinde Ermenistan ile Hankendi arasındaki rota oluşturulacak. Rus askerleri bu rotanın korunması için yeniden konuşlandırılacak.

* Yerinden edilmişler, Birleşmiş Milletler Mülteciler Yüksek Komiserliğinin kontrolünde Dağlık Karabağ ve etrafındaki bölgelere dönecek.

* Azerbaycan’ın batı illeri ile Nahçıvan Özerk Cumhuriyeti arasındaki ulaşım koridoru açılacak.

* Taraflar arasında esir ve cenaze değişimi yapılacak.

https://www.karar.com/eski-ermeni-basbakandan-itiraf-ordumuzun-yuzde-80i-yok-oldu-1595308