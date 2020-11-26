Ermenilerin Hocalı’da gerçekleştirdikleri soykırım film oluyor!

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Ermenilerin Hocalı’da Azerbaycanlılara karşı gerçekleştirdikleri soykırımı anlatan Karabağ filminin çekimi için beş yıldır süren tüm hazırlıklar tamamlandı.

Azerbaycan’ın Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycanlı sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürüldüğü olay, Türk-Azeri ortak yapımı filme dönüşüyor. Tarihi drama türündeki filmi usta yönetmen Nihat ALANUR üstleniyor

Hocalı katliamını konu alan filmin yönetmeni Nihat ALANUR, “The Last Nıght ın Qarabağ’’ adlı film senaryosunun son nesil çekim ve teknik ekipmanlarımızla tüm hazırlıklarını tamamlamış bulunmaktayız.” dedi.

Ermenilerin 20. Yüzyıl sonunda Hocalı’da gerçekleştirdikleri soykırımı, bugüne kadar insanlık aleyhinde işlenen en büyük cinayetlerden biri olarak kabul edildiğini belirten Yönetmen Alanur, şöyle konuştu:

‘’ Hocalı Soykırımı 20. Yüzyıl Sonunda Ermenilerin Azerbaycanlılara Karşı Gerçekleştirdikler En Büyük Cinayettir Ermenilerin 20. Yüzyıl sonunda Hocalı’da gerçekleştirdikleri soykırımı, bugüne kadar insanlık aleyhinde işlenen en büyük cinayetlerden biri olarak kabul edilmektedir. Hocalı faciası, tarihin hafızasından hiçbir zaman silinmeyecek olan Katın, Lidice, Oradour, Holokost, My Lai, Ruanda, Srebrenitsa katliamları gibi korkunç felaketlerden hiç farklı değil. ’’ Azerbaycan’ın ayrılmaz bir parçası olan Karabağ, yapay bir şekilde ovalık ve dağlık bölgelere ayrılmış, Azerbaycan yönetimi Karabağ’ın dağlık kesimlerine sonradan göç ettirilen Ermenilere muhtariyet statüsü tanımaya mecbur edilmiştir. Üstelik bu muhtariyet uygulaması, Dağlık Karabağ’da tarih boyu meskûn bulunan Azerbaycanlı nüfusun reyi dikkate alınmadan ve hakları en kaba biçimde ihlal edilerek gerçekleştirilmiştir.

“Hiçbir milletin soykırım ve diğer insanlığa karşı suçlarla karşılaşmaması ve hiç kimseye bu ve benzeri insanlık dışı fiilleri icra etme imkânı doğmamasını diliyorum. Katliamlara sinemanın gücüyle karşı çıkmak istedim. Karabağ filminin senaryosu da Mübariz İbrahimov’un 2010 yılında Ermeni işgalciler üzerine yaptığı tek kişilik saldırı sonucu şehit olmasının gerçek hikâyesinden esinlendi. Filmde, Mübariz ile Hocalı soykırımında bebek olan ve anne babasını kaybeden nişanlısı arasında gelişen olaylarda katliama giden süreç ve Hocalı soykırımı flashback’lerle anlatılıyor.”

Usta Yönetmen Nihat ALANUR, çekilecek olan bu soykırım filminin “SCHİNDLERİN LİSTESİ – HAYAT GÜZELDİR – PİANİST gibi sinema tarihinin soykırım üzerine yapılmış “KÜLT FİLMLER” Listesindeki yerini alacaktır ’’ dedi.

Murat Vela Derman’ın 2. Yönetmenliğinı ve süpervizörlüğünü yapacağı filmin öykü ve senaryosunu Zeynep Nahçıvanlı ve KamuranTümay Yıldız yazdı. Karabağ filminin özgün müzikleri ise Türkiye ve Dünyada adından övgüyle söz edilen ünlü kompozitör ve besteci Can Atilla tarafından besteleniyor.

Özenle seçilmiş Türk sinemasının çok sayıda usta oyuncularının yer aldığı Filmin iki başrol oyuncusunun seçimi Azerbaycan’da gerçekleştirilecek. Kamera arkasında yaklaşık iki yüze yakın teknik ekibin çalışacağı film için doğa şartları göz önüne alınarak Ardahan’ın Çamlıçatak köyünde veya Ankara’nın Haymana ilçesinde Hocalı Kasabası inşa edilecek.

Çekimlerin Sembolik olarak seçilen, 26 ŞUBAT 2021 Hocalı katliamının anma günüde başlayacağı ve 18 EKİM 2021 Tarihinde Azerbaycan Bağımsızlık Gününde bitirilmesi planlanıyor. Filmin tüm dünya sinemalarında aynı anda vizyona girme tarihi ise 26 ŞUBAT 2022 olarak planlanlanmış.

HOCALI’DA NELER OLDU?

Hocalı katliamı, 1992 yılında Azerbaycan Cumhuriyeti’nin Dağlık Karabağ bölgesindeki Hocalı kasabasında yaşanan ve Azerbaycanlı sivillerin Ermenistan’a bağlı kuvvetler tarafından toplu şekilde öldürülmesi olayıdır. Azerbaycan’ın resmî açıklamasına göre saldırıda 106’sı kadın, 83’ü çocuk olmak üzere toplam 613 Azeri hayatını kaybetti.

İnsan Hakları İzleme Örgütü, Hocalı Katliamı’nı Dağlık Karabağ’ın işgalinden bu yana gerçekleşen en kapsamlı sivil katliamı olarak nitelendirdi. Azerbaycan Parlamentosu da 1994’te Hocalı’da yaşanan katliamı “soykırım” olarak ilan etti.

Hocalı’daki cesetler üzerinde yapılan incelemelerde birçoğunun yakıldığı, gözlerinin oyulduğu, başları kesildiği görüldü. Hamile kadınlar ve çocukların da saldırılara maruz kaldığı tespit edilmişti.

Kaynak: Ermenilerin Hocalı’da gerçekleştirdikleri soykırım film oluyor!