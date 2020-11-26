Basın İlan Kurumu 2020 yılında azınlık basınına destekte bulunmadı

Basın İlan Kurumu, resmi ilan vermediği azınlık basınına her yıl maddi yardımda bulunuyordu. Ancak 2020’nin son genel kurulunda bu yönde bir karar çıkmadı.

Gazetelere resmi ilan dağıtımında yetkili devlet kurumu olan Basın İlan Kurumu, azınlık basınına resmi ilan vermemesine karşılık olarak, 2011 yılından bu yana maddi yardımda bulunuyordu. Bu yardım kararı Basın İlan Kurumu’nun genel kurullarında karara bağlanıyor.

Kurum genel olarak yılın son genel kurulunda bu yönde bir karar alıyor. Ancak kurum 18 Kasım 2020’de düzenlenen yılın son genel kurulunda bu yönde bir karar almadı. Genel kurul kararında bir sonraki kurulun 2021 Şubat ayında yapılacağı belirtildi.

Pandemi döneminde daha da zor koşullarda yayın yapmaya çalışan azınlık gazeteleri geçtiğimiz aylarda Basın İlan Kurumu’na çağrıda bulunarak her yıl yapılan yardımın öne çekilmesini de talep etmişlerdi.

Basın İlan Kurumu’nun hangi gerekçeyle bu yıl yardımda bulunmadığı bilinmiyor. Kurum son olarak 28 Kasım 2019 tarihinde yapılan bir önceki genel kurulda “Lozan Barış Antlaşması kapsamında azınlık statüsünde sayılan Ermeni, Rum ve Yahudi toplulukları tarafından ülkemizde yayınlanan gazetelere destek verilecek” kararı almıştı.

BİK, söz konusu desteği Lozan Anlaşması ile tanımlanan azınlık topluluklarını kıstas alarak, söz konusu toplulukların çıkardıkları günlük, haftalık, aylık gazete ve dergilere veriyor.

1970’lere kadar resmi ilan alan azınlık gazeteleri sonraki yıllarda ilan alamaz hale gelmişti. 2011 yılında Apoyevmatini gazetesinin maddi koşulların zorluğun dair yaptığı açıklamadan sonra Basın İlan Kurum resmi ilan yerine her yıl madde destek verme yoluna gitmişti.

http://www.agos.com.tr/tr/yazi/24945/basin-ilan-kurumu-2020-yilinda-azinlik-basinina-destekte-bulunmadi