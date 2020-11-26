Azerbaycanlılar Rus Barış gücü askerlerinin üniformasıyla Karabağ’daki Ermeni köylerine giriyorlar

“Azerbaycan ordusu” adlı suç örgütleri savaş suçları işlemeye devam ediyorlar. Bu sefer onlar Rus Barış Gücü askerlerinin üniformasını giyerek Karabağ’daki Ermeni köylerine sızdılar.

Bununla ilgili Britanyalı film yönetmeni Emil Hessen ayrıntılar aktardı. Britanyalı sanatçı şu an Artsakh Cumhuriyeti’nin Martuni şehrinde bulunuyor.

Emil Hessen’in öğrendiği bilgilere göre Azerbaycanlılar Rus Barış Gücü askerlerinin üniformasıyla Ermeni köylerine girip insanları kaçırmaya ve öldürmeye çalışıyorlar.

Britanyalı sanatçı buldukları üniformaların resimlerini de paylaştı. Bu olay bir kez daha Azerbaycanlıların varlığında Karabağ Ermeni halkının güvenliğini sağlamanın imkansız olduğunu gösteriyor.

https://www.ermenihaber.am/tr/news/2020/11/26/Azerbaycanlılar-Rus-Barış-gücü-üniforma-Karabağ-Ermeni-köyleri/198699