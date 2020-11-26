Azerbaycan ve Türkiye’den Fransız Senatosu’nun Dağlık Karabağ kararına tepki

Azerbaycan ve Türkiye, Fransız Senatosunun tavsiye niteliğindeki “Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni” tanıyan kararını kınadı.

Azerbaycan Dışişleri Bakanlığı’ndan yapılan yazılı açıklamada, Fransız Senatosunun Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıyan kararının Ermenistan yanlısı senatörler tarafından önerildiği belirtilerek, “Fransız senatosunun taraflı bir karar onaylaması provokasyon olarak kabul edilebilir.” ifadelerine yer verildi.

Senatoda onaylanan kararın yasal gücü olmadığı kaydedilen açıklamada, “Arabuluculuk rolünü üstlenen bir ülke tarafından böyle bir kararın kabul edilmesi, bu ülkenin tarafsızlığı konusunda ciddi şüphe uyandırıyor. Bu karar, Azerbaycan toplumunda adil bir arabulucu olan Fransa’nın itibarını da baltalıyor.” değerlendirmesi yapıldı.

Türk Dışişlerinden yapılan açıklamada ise “Fransız Senatosu’nun söz konusu kararı kabul etmesinin uluslararası hukukun aşağılanmasına bir örnek teşkil ettiği” belirtildi.

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Fransa Senatosu, Paris hükümetini, ‘Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanımaya çağıran tavsiye niteliğindeki kararı kabul etti.

Herhangi bir bağlayıcılığı bulunmayan önergenin oylamasına katılan senatörlerden 305’i ‘evet’ yönünde oy kullanırken 1 senatör ‘hayır’ oyu verdi, 30 senatör de çekimser kaldı.

Euronews