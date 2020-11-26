Azerbaycan parlamentosu, Fransa’nın AGİT Minsk Grubu’ndan çıkarılmasını önerdi

Azerbaycan parlamentosu, Dağlık Karabağ konusundaki tutumu nedeniyle Fransa’nın Avrupa Güvenlik ve İşbirliği Teşkilatı (AGİT) Minsk Grubu’ndan çıkarılması için Azeri hükümetine AGİT’e başvurmayı önerdi.
Fransız Senatosu’nun Dağlık Karabağ’ın bağımsızlığının tanınmasını tavsiye eden tasarıyı kabul etmesine Bakü’den sert yanıt geldi.
Azerbaycan parlamentosu, bugün yaptığı oturumda Azeri hükümetine Fransa’nın AGİT Minsk Grubu’ndan çıkarılması için AGİT’e başvurmasını önerdi.
Fransız Senatosu’nun sembolik değere sahip kararı 1 ‘hayır’ oyuna karşı 305 ‘evet’ oyuyla kabul edilmiş, 30 Senatör ise ‘çekimser’ oy kullanmıştı.
Yorumlar kapatıldı.