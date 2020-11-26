30 yıllık yara kapandı

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Azerbaycan yazı dizisinin son bölümünü zaferle yaşanan sevince ayırdık. Azerbaycan büyük acılar çekmiş bir ülke. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkenin her bir köyünde şehitlik, toplu mezarlar var.

Uğur YILDIRIM

Azerbaycan yazı dizisinin son bölümünü zaferle yaşanan sevince ayırdık. Azerbaycan büyük acılar çekmiş bir ülke. Yaklaşık 10 milyon nüfuslu ülkenin her bir köyünde şehitlik, toplu mezarlar var. Sovyet döneminden, Ermenistan ile farklı zamanlarda yaşanan savaşlarda şehit düşen Azerbaycanlıların olduğu şehitlikler…

KÖŞEYE SIKIŞMIŞTILAR

Dağlık Karabağ sorunu da herkesin yüreğinin bir köşesinde aynı duyguyu taşıdığı yaraydı. Kasım ayına girildiğinde Azerbaycan ordusu Ermenistan karşısında üstünlüğünü hissettirmişti. Cebrail, Fuzuli Zengilan ve Kubatlı’yı kaybeden Ermenistan, Şuşa’ya çekilmişti. Diğer taraftan zorlu hava şartlarına rağmen Murovdağ’a ulaşan Azerbaycan askerleri dağlık ve ormanlık arazide ilerleme kaydetmişti. Ermenistan ordusu köşeye sıkışmıştı.

SONUN BAŞLANGICI

Ermenistan için sonun başlangıcı, Azerbaycan ordusunun İran sınırında stratejik öneme sahip Hudaferin köprüsü üzerine bayrağı dikmesi oldu. Bu süreçten sonra Azerbaycan, bir daha nefes aldırmadı. Ermenistan ordusunun kaybedeceğini anlayan binlerce Ermeni, artık Ermenistan’a doğru yola çıkmıştı bile… Bahsetmeden geçemeyeceğim bir konu var. Azerbaycan ordusu 30 yıldır işgal altında olan topraklarını kurtardığında korkunç gerçeği de gördü. Cebrail, Fuzuli, Kubatlı, Zengilan gibi şehirlerde tek bir kişi yaşamıyordu. Evler harabeye dönmüş, tarihi yapılar yağmalanmıştı. Camiler domuz ahrına çevrilmişti. Aliyev, 10 Kasım’da Azerbaycan ordusunun tarihi zafer kazandığını ve Dağlık Karabağ çatışmasına son verildiğini büyük bir coşkuyla duyurdu.

KAYNAKLARI TÜKETTİLER

ALİYEV, işgalden kurtarılan tüm bölgeleri yeniden kuracaklarını vurguladı. 77 binden fazla Azerbaycanlı, mayınların temizlenmesinin ardından evlerine dönecek. Ermenistan, buranın zengin doğal kaynaklarını da kendi malı gibi işletti.

https://www.sabah.com.tr/dunya/2020/11/26/30-yillik-yara-kapandi