Vatikan çıkmazda

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Reha Erus

Yok yok Katolik dünyasının ruhani lideri Papa Francesco’nun ünlü Brezilyalı top model Natalia Garibotto’nun bikinili açık fotoğrafını resmi hesabından beğenmesi yüzünden değil.

7.2 milyon inançlı tarafından takip edilen Papa Francesco’nun böyle bir harekette bulunması ve 26 yaşında ki güzel Natalia’nın bunu anında hayranları ile paylaşarak kendi takipçilerine ‘Artık cennete gitmeyi garantiledim’ yorumu Vatikan’ı zor durumda bıraktı ama konu bu değil. Papa Francesco’nun resmi sitesini yönetenler zan altında kalırken kutsal din adamının başında olduğu dünyanın en küçük ülkesinin bambaşka ciddi sorunları var. Pandemi nedeniyle ekonomisinin S.O.S vermesi.

Vatikan’ın gelirleri bilinir. Başta turizm. Her yıl milyarlarca Katolik veya Katolik olmayanlar Sen Piyer Katedrali’ni, müzeleri, muhteşem Sistine Şapelii, mahzenleri, bahçeleri ziyaret ederler. Hediyelik eşya satışları rekor kırar. Filatelisi de önemli bir gelir kaynağıdır. Bazı ülkelerden sık sık bağışlarda kabul edilir. Ama en önemlisi de İtalyan devletinin gelir vergilerinde binde sekizi Vatikan’a bağış yapmasını önermesidir. Gerçek Katolik İtalyanlar bunu bir dini görev kabul ederler ve yerine getirirler.

Ancak pandemi döneminde en zarar gören Vatikan oldu. İtalya’ya turist akını bıçak gibi kesilince onlar da nasibini fazlasıyla aldı. Hatıra eşya dükkanları kapılarına kilit vurdu. Müzeler kapandı. Ayinler yapılamaz hale geldi. Covid -19 nedeniyle işsizlik, işten çıkartmalar, geçim zorluğu, vergilerden beklenen bağışların yapılamamasıyla Kilise gerçekten zor durumda kaldı.

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Vatikan’ın resmi bankası IOR çalışanlarına maaş ödemede yakın gelecekte sıkıntı çekebileceğini doğruladı. Önümüzde Noel Bayramı var. Katolikler için mutlak kutlanması şarttır. Bu yıl bu kutlamalara kısıtlama getirilecek. Papa Francesko şatafatlı süslemelerden kaçınılmasını istedi. Zaten Noel yemeklerinin çekirdek aile içerisinde gerçekleşmesi İtalyan devleti tararfından şart koşuldu. Tabii bu da Vatikan’ı yakından etkilemekte. Kilisede vakalarda artmakta. Bunun için geleneksel ayinlerde pek yapılamayacak.

Kısacası şu anda Papa Françesco’nun Instagram hesabından top model Natalia Garieboto’nun açık saçık resimlerini beğenmesi iddiası pek ses getirmiyor. Vatikan’ın koronavirüs nedeniyle çıkmaza girmesi Katolik dünyası ve inançlıları fazlasıyla düşündürüyor. Tabii ruhani lider Papa Francesco’yu da.

https://www.cnnturk.com/yazarlar/guncel/reha-erus/avrupada-online-alisverise-boykot-cagrisi