Soros belgeseli olumsuz eleştiriler aldı

Geçtiğimiz cuma günü, Soros´un yanında çalışmış olan birinin hazırladığı Soros hakkındaki bir belgesel düşünüldüğü kadar olumlu eleştiriler alamadı.

Eleştirilere göre filmin büyük bir bölümü Soros’un küresel insan hakları ile ilgili desteğini vurgularken, onu olumlu bir şekilde resmediyor Eleştirmenler filmin Soros’un yaşantısı ve kariyeri ile ilgili ayrıntıları vermede hafif kaldığını esefle belirtiyorlar.

Çevrimiçi gösterime giren ‘Soros’ adlı filmi Bob Dylan’ın oğlu, aynı zamanda Soros’un Açık Toplum Vakfının video yapımcısı olan Jesse Dylan yaptı.

90 yaşındaki Holokost Kurtulanı ve milyarder yatırımcı Soros, insan hakları savunucusu gruplara, dünyada özgürlükçü davalara ve Amerikan Demokratlara yaptığı büyük yardımlarla tanınıyor. Soros, Wall Street’te 1990’larda sterlini düşürmesiyle gündeme gelmişti. Son dönemlerde, hakkında komplo teorileri üreten, antisemit eylemlerde bulunan sağ kanat aktivistlerinin ve konservatiflerin başlıca hedeflerinden biri haline geldi.

https://www.salom.com.tr/haber-116639-soros_belgeseli_olumsuz_elestiriler_aldi.html