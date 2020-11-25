Serdar Ünsal: “Dünya Türk askeri ve Ermeni askeri farkını görsün”

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Türkiye Azerbaycan Dostluk Dernekleri Federasyonu Genel Başkan Yardımcısı Serdar Ünsal, Bütün dünya Türk askerinin insanlığı ile Ermeni askerlerinin insanlığı arasında ki farkı görmelidir.

Türk askerinin merhametli olduğunu vurgulayan Serdar Ünsal, “Ermeniler işgal ettikleri topraklardan çekilirken yakıp yıkarak çekiliyor. Kahraman Türk askeri ise Ermeni vatandaşlarına yardım ediyor. Aradaki farkı bütün dünya görmeli Ermeni askerlerinin yakıp yıkan öldüren bir yapıya sahip olduğunu bilmelidir” dedi.

Ünsal, “Ermeniler çekildikleri işgal altındaki topraklara patlayıcı mayın döşeyerek çekiliyorlar. Patlayan mayınlar Azerbaycanlı askerlerin şehit olmasına neden oluyor. Azerbaycan askerleri ise işgal altındaki topraklarında yaşayan Ermeni vatandaşların bölgeden çıkmasına yardım ediyor. Azerbaycanlı bir komutanın karşılaştığı Ermeni sivillere, “İsterseniz Azerbaycan vatandaşı olarak burada kalabilirsiniz. İsterseniz gidebilirsiniz. Kimse size kötü davranmayacak. Daha önce de size yardım etmiştik. Saygıyla sizi uğurlamıştık” diyerek yardım etmesi Türk askerinin vicdanlı, merhametli ve sivil vatandaşlara dokunmayan bir kahraman asker olduğunu gösteriyor. Azerbaycan askerleri ve vatandaşları Ermeni sivillerle hiçbir zaman uğraşmamış ve savaşmamıştır. Fakat Ermeni askerleri binlerce savunmasız sivil vatandaşı öldürmüş topraklarından kovmuştur. Hocalı soykırımı bunun örneğidir. Hür dünya bu gerçeği artık görmelidir. Tarihte Türk askerinin kahramanlığı ve insanlığı her zaman olmuştur ve olacakta” şeklinde konuştu.

Kaynak:

http://www.malatyaguncel.com/serdar-unsal-dunya-turk-askeri-ve-ermeni-askeri-farkini-gorsun-1656173h.htm