Şefika Kutluer Festivali, Ermeni füzeleriyle katledilen şehit çocuklara adandı!

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Bu yıl 11. düzenlenecek ‘Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’nin Ankara ayağı Ermenistan füzeleriyle katledilen Azerbaycanlı Şehit çocukları adına gerçekleştirilecek.

Sema ALİM DALGIÇ

Bu yıl 11. düzenlenecek ‘Uluslararası Şefika Kutluer Festivali’nin Ankara ayağı Ermenistan füzeleriyle katledilen Azerbaycanlı Şehit çocukları adına gerçekleştirilecek.

‘Sihirli Flüt’ ünvanlı uluslararası sanatçı Şefika Kutluer adına düzenlenen festival, Azerbaycan Büyükelçiliği ve Türkiye Azerbaycan Dostluk, İşbirliği ve Dayanışma Vakfı‘nın teşebbüsü ile 27 Kasım 2020 tarihinde saat: 14:00’de Kültür Bakanlığı Ankara Opera ve Balesi sahnesinde düzenlenecek.

Bilindiği gibi, 2012 yılından bu yana UNICEF İyi Niyet Elçisi görevini de sürdüren Kutluer, festivalin başlangıç konserini Kapadokya’da bulunan Eleni Kilisesi’nde gerçekleştirdi.

https://www.sabah.com.tr/yasam/2020/11/25/sefika-kutluer-festivali-ermeni-fuzeleriyle-katledilen-sehit-cocuklara-adandi