Papa’yı ve Vatikan’ı bu sözlerle yerden yere vuruyordu. Maradona’nın unutulmayan Papa sözü

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Dünya futbolunun efsane ismi Maradona, 60 yaşında hayatını kaybetti. Maradona’nın vefatının ardından sosyal medyada dünyaca ünlü futbol yıldızına ilişkin çok sayıda paylaşım yapıldı. O paylaşımlardan biri de Beşiktaş Kongre Üyesi Eray Emin Aydemir’den geldi.

Dünya futbolunun önde gelen yıldızları arasında yer alan Diego Armando Maradona, 60 yaşında kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetti. Ömrünü futbola adayan Maradona, Dünya Kupası’nda eli ile attığı golün yanı sıra arkasında da yüzlerce gol, asist ve sayısız futbol anısı bıraktı.

Maradona’nın vefatı nedeniyle sosyal medyada çok sayıda paylaşım yapılırken, o paylaşımlardan biri de Beşiktaş Kongre Üyesi Eray Emin Aydemir’den geldi. Aydemir, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, Maradona’yı sadece bir futbol efsanesi olarak değil aynı zamanda yobazlığı doruklarda yaşayan Latin Amerika’da, Latin bir Papa’ya posta koyacak kadar var olan yüreği ile hatırlayacağını söyledi.

Aydemir’in Maradona ve Papa arasında geçenleri anlattığı paylaşımı şu şekilde:

“Evet, Papa’ya karşı çıktığım doğru. Neden mi? Vatikan’a gittiğimde oradaki çatıların saf altından olduğunu gördüm. Sonra da Papa’nın vaazını dinledim. Diyordu ki: ‘Kilise, yeryüzündeki tüm fakir çocuklar için üzüntü duyuyor! Külahıma anlat!” Maradona Huzur içinde uyu

Maradona’yı herkes alemleri ve futboluyla hatırlıyor. Bense yobazlığı doruklarda yaşayan Latin Amerika’da, Latin bir Papa’ya posta koyacak kadar var olan yüreği ile hatırlıyorum. Huzur içinde uyusun, futbolun peygamberi öldü.

Kaynak Yeniçağ: Papa’yı ve Vatikan’ı bu sözlerle yerden yere vuruyordu. Maradona’nın unutulmayan Papa sözü