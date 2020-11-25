Fransız Senatosu, Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin tanınmasını öngören teklifi görüşecek

Fransız Senatosu bugün Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’nin tanınması yönündeki önergeyi görüşmeye başlıyor. Teklifin ilk olarak ele alınacağı Dışişleri ve Savunma Komisyonuna Ermenistan ile Azerbaycan’ın Fransa Büyükelçileri de görüş bildirmeleri için davet edildi.

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanıma önergesi Senato’daki Bruno Retailleau, Patrick Kanber, Hervé Marseille, Éliane Assassi ve Guillaume Gontard olmak üzere beş siyasi parti grup lideri tarafından teklif edildi.

Yasa teklifinde “Turkiye’nin desteğiyle Azerbaycan’ın askeri saldırıları ve bölgeye yabancı savaşçı götürüldüğü” iddiası da kınanmakta olduğu belirtiliyor. Teklifi hazırlayan senatörler, savaş suçu soruşturması açılmasını talep ederken, yerlerinden edilenlerin evlerine geri dönüşüne de yardım edilmesini ve bölgedeki Ermenilere ait tarihi eserlerin korunmasını istiyor.

Macron: Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır, müdahale edemeyiz

Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanımayı öngören tasarı, bu tanımanın bölgedeki barış görüşmelerinin de bir enstrümanı olarak kullanılması çağrısında bulunuyor. Teklifle ilgili konuşan Dışişleri ve Savunma Komisyonu Başkanı Christian Cambon, oylama öncesi Azerbaycan ve Ermenistan Büyükelçilerinin de görüşlerine başvurulacağını söyledi. Cambon, “Bu teklif bizim Ermenistan ile dayanışmamıza güçlü bir vurguda bulunuyor. Dağlık Karabağ’da yaşanan bir trajedi ile karşı karşıya bulunduğumuz sırada bu adımı atıyoruz.” dedi.

Fransa’da Ermenistan için yardım toplayan bir derneğe destek ziyaretinde bulunan Cumhurbaşkanı Emmanuel Macron, “Uluslararası hukuka göre Dağlık Karabağ bölgesi Azerbaycan toprağıdır. Egemen devletin talebi olmadıkça da müdahale etme hakkınız yoktur” demişti.

Euronews