Fransız Senatosu, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıdı – Ermenistan Kamu Radyosu

Fransız Senatosu, Artsakh’ın bağımsızlığını tanıyan kararı kabul etti

Fransız Senatosu, Artsakh’ın bağımsızlığına ilişkin karar taslağını 305 lehte ve 1 aleyhte oyla kabul etti.

Fransız senatörler, Senato Başkanı’nın açıklamasını ayakta alkışlayarak kabul etti.

Senatörler kararlarını samimi ve açık bir coşkuyla verdiler.

Kararda, Fransız hükümetini Dağlık Karabağ Cumhuriyeti’ni tanımaya ve bu tanımayı kalıcı bir barışın tesisinin müzakere aracına dönüştürmeye çağırmaktadır.

Kararda, senatörler Fransız hükümetinden Karabağ halkına kitlesel insani yardım sağlamasını, insani koridorların açılmasını ve Karabağ’daki savaş suçlarına ilişkin uluslararası bir soruşturma başlatılmasını talep ediyor.

Kararın kendisinin yasal bir gücü olmayıp, bir danışma belgesidir.

Artsakh’ın tanınmasıyla ilgili son söz Fransız hükümeti tarafından söylenecektir.

Karar, Bruno Retailon (Cumhuriyetçi lider), Patrick Kanner, Hervé Marcel (Merkez Parti lideri), ayrıca Eliyah Assassin ve Guillaume Gauthier gibi, çeşitli Senato hiziplerinden beş senatör tarafından 18 Kasım’da Senato’ya takdim edildi.

Ermenistan Kamu Radyosu