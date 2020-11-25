Dağlık Karabağ’da Azeri ve Ermeni güçlerin işlediği savaş suçları hakkında Bakü’den soruşturma

Başsavcı Kamran Aliyev tarafından yürütülen soruşturmada, Azerbaycanlı mahkumlara veya asker bedenlerine yapılan muameleleri gösteren videoların inceleneceği belirtildi.

“Aynı zamanda esir alınan Ermeni askerlere karşı uygulanan insanlık dışı davranışlar konusunda da soruşturma başlattık” diyen Başsavcı Aliyev, birçok sahte video bulunduğunu ama aralarından bazılarının gerçek olma şansının çok yüksek olduğunu belirtti. “Azerbaycan bir hukuk devletidir, biz de bunun gereğini yerine getiriyoruz” dedi.

Dağlık Karabağ’da eylül başında patlak veren savaş kasım başına kadar sürmüş, çatışmalar sırasında Azerbaycan ve Ermenistan birbirlerini savaş suçu işlemekle itham etmişti.

Savaş sırasında ve sonrasında sosyal ağlardan paylaşılan videolarda Ermeni askerlerin Azeri askerler tarafından idam edilişleri ya da Azeri askerlerin cansız bedenlerine Ermeni askerlerin yaptığı saygısızlıklar görülüyordu.

Savaş sırasında iki taraf ayrıca birbirlerini sivil hedefleri bombalamakla da suçladı. Bu saldırılar hakkında 73 farklı soruşturmanın başlatıldığını belirten Aliyev, “Bu olaylarda 94 sivil hayatını kaybetti” dedi.

Yabancı savaşçılar

Azerbaycan, Ermeni diasporasından kişilerin Dağlık Karabağ’da savaştığını belirtirken, Erivan ise Türkiye’yi Kuzey Suriye’deki savaşçıları Azeri Ordusu’na destek olmak için Dağlık Karabağ’a göndermekle suçluyor. Bu iddiayı Bakü ve Ankara kesin bir dille reddediyor.

Dağlık Karabağ 30 yıl önce bağımsızlığını ilan etmiş fakat uluslararası kamuoyu tarafından tanınmamıştı. 27 Eylül’de başlayan çatışmalara son verilmesi için Fransa, Amerika Birleşik Devletleri ve Rusya birçok defa girişimde bulunmuştu.

9 Kasım’da ise Ermenista’nın askeri açıdan çok zorda olduğu bir süreçte Kremlin’in ön ayak olması ile ateşkes kararı alınmıştı. 10 Kasım’da imzalanan anlaşma gereği Ermenistan 30 yıldır Bakü’nün kontrolü dışında bulunan Azerbaycan topraklarından çekilmek zorunda kalmıştı.

Euronews