Barış gücü kaç yıl kalmalı? – Ermenistan Kamu Radyosu

Karabağ’da barış gücü görevlilerinin konuşlandırılmasının beş yılla sınırlı kalması olası değildir.

Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan, TASS haber ajansına verdiği röportajda, Karabağ’da Rus barış güçlerinin konuşlandırılmasının büyük olasılıkla beş yılla sınırlı olmayacağın, söyledi.

“Önümüzdeki beş yıl boyunca, bölgede güvenlik ve istikrar garantileri oluşturmayı başarmalıyız.

Ancak ihtilafın çözümü geciktiği için Rus barış güçlerinin Dağlık Karabağ’da kalışlarının beş yılla sınırlı kalacağını düşünmüyorum”,- dedi Paşinyan.

Paşinyan’a göre beş yıllık süre, Karabağ’daki barış gücü görevlilerinin varlığının otomatik olarak uzatılması olasılığını öngören sürecin başlangıcıdır.

“Şu anda asıl mesele Dağlık Karabağ’da ve bölgede istikrarın sağlanması, Dağlık Karabağ vatandaşlarının güvenliğinin sağlanması olduğunu düşünüyorum. Rus barış güçlerinin başarılı olacağını ve bu görevi gerçekten yerine getirebileceklerini umuyorum”,- dedi Başbakan.

Ermenistan Kamu Radyosu