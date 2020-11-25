Aliyev: Kurtarılan tüm şehirleri ve bölgeleri canlandıracağız

Azerbaycan Cumhurbaşkanı İlham Aliyev, Kelbecer’in işgalden kurtarılması dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı.

Aliyev, Kelbecer’deki kilise ve camilerin Azerbaycan’ın tarihi serveti olduğunu söyledi. Aliyev, buradaki kiliselerin Kafkasya Albanyası devleti döneminden kaldığını, ‘sahtekar Ermeni tarihçiler’in bu mabetleri kendilerine aitmiş gibi göstermeye çalıştığını ifade etti.

‘Camilerin domuz ahırı olması neden endişe doğurmuyordu?’

Aliyev, bölgedeki Hristiyan mabetlerle ilgili tedirginliklerini ifade eden bazı Batılı çevrelere Ağdam, Şuşa, Zengilan, Cebrayıl ve Füzuli illerindeki yıkılan camilere bakmalarını tavsiye etti, şunları söyledi:

Sputnik Türkiye