Putin Aliyev ve Paşinyan İle Dağlık Karabağ’daki Durumları Görüştü – Suriye Arap Haber Ajansı – SANA

MOSKOVA – Rusya Başkanı Vladimir Putin, Azerbaycan Başkanı İlham Aliyev ve Ermenistan Başbakanı Nikol Paşinyan ile Nagorno Karabağ’da Rus barış güçlerinin çalışmasını görüştü.

Sputnik haber ajansı Kremlin’den aktardığı beyanda; “Dağlık Karabağ bölgesindeki Rus barış güçlerinin çalışma şekli ve sakinlere insani yardım sağlamaya yönelik gelecekteki adımlar, ekonomik etkileşim ve bölgedeki ulaşımın açılması gibi konular tartışıldığını” belirtti.

Bunun yanı sıra Putin; Kremlin’deki bazı yabancı büyükelçilerin güven mektuplarını teslim alma töreninde, Dağlık Karabağ sorununun çözüm sürecine uluslararası kuruluşların katılımının önemine işaret etti.

Bu bağlamda Putin; “Uzmanlaşmış uluslararası kuruluşların bu çabalara büyük ölçüde dahil olmasını bekliyoruz … ve tüm bunların, uzun vadeli çatışmanın Azerbaycan ve Ermeni halklarının yararına adil bir temelde tam çözümünün ön koşullarını oluşturduğuna inanıyoruz” dedi.

Çeviri: P.M.

SANA