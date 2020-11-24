Paşinyan Kabinesi: İstifalar ve atamalar sürüyor

Azerbaycan ve Rusya ile yapıyan ateşkes anlaması sonrası eleştirilerin odağından olan Ermenistan Başbakanı Paşinyan, kabinede değişiklikler yapmayı sürdürüyor. Eğitim Bakanı dün görevden alındı, bugünse Ekonomi Bakanı Tigran Haçatryan istifa etti.

Ermenistan Cumhurbaşkanı Armen Sarkisyan Arayik Harutyunyan’ı Eğitim, Bilim, Kültür ve Spor bakanlığı görevinden alan bir kararname imzaladı.

Aynı göre Vardan Dumanyan getirildi

Bugün ayrıca Ermenistan Ekonomi Bakanı Tigran Haçatryan da görevinden istifa etti. Haçatryan’ın yerine kimin atandığı henüz netleşmedi.

Geçtiğimiz hafta Dışişleri ve Savunma Bakanları istifa etmiş, yerlerine yeni isimler getirilmiş, Acil durumlar Bakanı ve Çalışma ve Sosyal İşler Bakanları da görevlerinden aınarak yine yerlerine yeni isimler getirilmişti.

Agos